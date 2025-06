The Walking Dead Daryl Dixon La gentilezza degli sconosciuti cast

Lunedì 23 giugno prende il via, con gli episodi La gentilezza degli sconosciuti e Moulin Rouge, la seconda stagione di The Walking Dead Daryl Dixon. La serie tv, appartenente al genere sopravvivenza, è in onda su Sky Atlantic, dalle ore 21:20 circa.

The Walking Dead Daryl Dixon La gentilezza degli sconosciuti, regista e dove è girata

Fra le varie società che firmano la realizzazione di The Walking Dead Daryl Dixon vi sono Skybound Entertainment, Valhalla Entertainment, Circle of Confusion ed AMC Studios. Ideata da David Zabel, la sceneggiatura della produzione seriale è firmata da Shannon Goss, Keith Staskiewicz, Lisa Zwerling, Jason Richman, David Zabel e Laura Snow.

La regia, invece, è curata da Daniel Percival, Michael Slovis e Greg Nicotero. Le riprese si sono svolte in varie località dell’Europa, fra cui la Francia e la Spagna. La seconda stagione è composta da sei episodi, ognuno dei quali ha una durata di circa 50 minuti. Sky Atlantic ne propone due alla settimana, nel prime time del lunedì.

The Walking Dead Daryl Dixon La gentilezza degli sconosciuti, la trama

Nel corso dell’appuntamento dal titolo La gentilezza degli sconosciuti, il protagonista Daryl, insieme a Laurent, fa ritorno al Nido. Il personaggio principale continua ad insegnargli a combattere e a difendersi, ma tale percorso formativo non piace a Losang.

Daryl, intanto, mette in discussione la sua permanenza al Nido e valuta di lasciare il paese, ma deve attendere l’arrivo della prossima nave. Intanto, Carol continua a seguire le tracce del protagonista, ma ben presto deve fare i conti con una pericolosa minaccia.

Moulin Rouge, la trama

La prima serata in compagnia della seconda stagione della serie procede con l’appuntamento Moulin Rouge. In esso, Losang continua ad essere molto preoccupato per il rapporto di stretta vicinanza fra Daryl e Laurent. I protagonisti, però, si ritrovano presto in emergenza: il piccolo nuovo Messia, infatti, è improvvisamente sparito nel nulla. Daryl, accompagnato da Isabelle, Fallou ed Emile, decidono di effettuare una spedizione di ricerca a Parigi.

The Walking Dead Daryl Dixon La gentilezza degli sconosciuti, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nel corso della seconda stagione di The Walking Dead Daryl Dixon, al via il 23 giugno dalle ore 21:20 su Sky Atlantic.