La serie TV Countdown, creata da Derek Haas (Chicago Fire, FBI: International), è un crime thriller statunitense del 2025, ambientato a Los Angeles. La storia segue un detective della polizia coinvolto in una task force segreta per fermare una minaccia che potrebbe colpire milioni di persone. La serie è disponibile su Prime Video dal 25 giugno 2025.

Regia, produzione e protagonisti della serie TV Countdown

La serie è prodotta da Amazon MGM Studios, Chaos Machine Productions e Derek Haas Productions.

La regia degli episodi è affidata a Jonathan Brown, Eric Stoltz e Chris Grismer.

I protagonisti della storia

Jensen Ackles è Mark Meachum , detective della polizia di Los Angeles.

è , detective della polizia di Los Angeles. Eric Dane è Nathan Blythe , agente speciale dell’FBI.

è , agente speciale dell’FBI. Jessica Camacho è Amber Oliveras , veterana della DEA.

è , veterana della DEA. Violett Beane è Evan Shepherd , analista dell’intelligence.

è , analista dell’intelligence. Elliot Knight è Keyonte Bell , agente sotto copertura.

è , agente sotto copertura. Uli Latukefu è Lucas Finau , ex Navy SEAL.

è , ex Navy SEAL. Bogdan Yasinski è Yuri Volchek , sospetto legato al caso.

è , sospetto legato al caso. Merrick McCartha è Grayson Valwell , procuratore distrettuale.

è , procuratore distrettuale. Jonathan von Mering è Andrej , figura ambigua nel complotto.

è , figura ambigua nel complotto. Jules Willcox è Caty Blythe, sorella di Nathan.

Dove è stata girata?

Le riprese della serie TV Countdown si sono svolte interamente negli Stati Uniti, con particolare attenzione a location urbane e dinamiche della California.

📍 Los Angeles, California – Location principale per le scene ambientate nei quartieri centrali, stazioni di polizia e inseguimenti notturni.

📍 Culver City, California – Utilizzata per interni e set ricostruiti, inclusi uffici governativi e sale operative.

📍 Santa Clarita, California – Scenari suburbani e zone residenziali, perfette per le sequenze più intime e investigative.

Le riprese si sono svolte tra il 9 settembre 2024 e il 14 marzo 2025, con un mix di scene d’azione, inseguimenti e momenti di tensione psicologica.

Trama della serie TV Countdown

Quando un agente del Dipartimento di Sicurezza Interna viene assassinato in pieno giorno, il detective Mark Meachum viene immediatamente reclutato in una task force segreta. Quest’ultima, composta da agenti sotto copertura provenienti da diverse agenzie, rappresenta fin da subito un’iniziativa straordinaria. In effetti, la gravità del caso impone un’azione rapida e coordinata.

In un primo momento, l’indagine sembra limitata a un singolo evento isolato. Tuttavia, nel giro di poche ore, emergono collegamenti inquietanti che trasformano tutto in una corsa contro il tempo. Infatti, si delinea un complotto su larga scala, il cui obiettivo minaccia la vita di milioni di persone. Di conseguenza, ogni decisione presa dalla squadra può avere conseguenze irreversibili.

Nel frattempo, la tensione cresce anche all’interno del team. Da un lato, ci sono rivalità irrisolte e diffidenze personali. Dall’altro, c’è l’urgenza di collaborare. Per questo motivo, i membri della task force segreta devono superare le proprie divergenze. Altrimenti, l’intera missione potrebbe fallire. A tal fine, l’unione diventa un requisito imprescindibile.

Inoltre, le rivelazioni si susseguono a ritmo serrato. Di pari passo, aumentano i sospetti reciproci. Ciononostante, Meachum e i suoi colleghi perseverano, determinati a scoprire la verità. Sebbene le prove siano frammentarie, ogni dettaglio viene analizzato con la massima attenzione. Così facendo, il gruppo riesce a individuare nuovi indizi, che portano la narrazione verso una svolta imprevista.

Spoiler finale

Nel finale di stagione, la task force segreta scopre un’inaspettata verità: il nemico si nasconde proprio tra loro. In altre parole, uno dei membri del team è coinvolto nel complotto. A quel punto, le certezze crollano e la fiducia reciproca si dissolve.

In conclusione, il cliffhanger finale apre la strada a una seconda stagione ricca di colpi di scena. Pertanto, lo spettatore resta con il fiato sospeso, desideroso di scoprire come evolveranno gli eventi e, soprattutto, chi è il traditore.

Cast della serie TV Countdown

