Così come già avvenuto negli ultimi anni, Canale 5 punta, anche nell’estate 2025, su Battiti Live. Il programma musicale prende il via il prossimo 7 luglio.

Battiti Live 2025, non cambiano i conduttori

Al timone di Battiti Live 2025 torna la coppia composta da Ilary Blasi ed Alvin. Entrambi sono divenuti i padroni di casa dello show nella scorsa edizione, la prima ad essere andata in onda interamente su Canale 5.

Al loro fianco, Blasi ed Alvin possono contare sul sostegno di Nicolò De Devitiis. L’inviato de Le Iene ha il compito di guidare il Cornetto Battiti Extra, striscia quotidiana dello show visibile, a luglio, tutti i pomeriggi su Italia 1.

Decisamente molto positivi gli ascolti ottenuti lo scorso anno. La trasmissione, infatti, ha convinto una media di oltre 2 milioni e 200 mila telespettatori, con il 19,42% di share.

Dove vedere il programma

Quella del 2025 è la ventitreesima edizione di Battiti Live. La kermesse musicale, organizzata da Radio Norba, è articolata, quest’anno, in cinque puntate inedite, in onda per altrettante settimane su Canale 5 a partire da lunedì 7 luglio. Previste varie repliche su Mediaset Extra e su La5, mentre la diretta streaming è fruibile su Mediaset Infinity.

La rete ammiraglia del Biscione non manda in onda il programma in diretta. Le registrazioni delle varie serate, infatti, si sono svolte dal 18 al 22 giugno. A differenza di quanto accaduto nel passato, lo show non avrà una struttura itinerante. Ogni puntata sarà ambientata nel centro di Molfetta. Confermate, invece, le esibizioni on the road, con artisti del nostro paese che si esibiscono in collegamento da alcune delle location più belle della Puglia.

La messa in onda in diretta di tutte e cinque le serate è garantita solamente su Radio Norba e Radio Norba TV.

Battiti Live 2025, il cast

Durante le varie serate del Battiti Live 2025 salgono sul palco tantissimi artisti. In primis vi sono Michele Bravi, Mida, Negramaro, Ofenbach, Olly, Orietta Berti & FuckYourClique, Paola Iezzi, Petit, Boomdabash, Bresh, Capo Plaza, Carl Brave, Clara, Rocco Hunt, Rose Villain, Sal Da Vinci e il rientrante Sangiovanni. A loro si uniscono anche Achille Lauro, Alessandra Amoroso, Alfa, Anna, Anna Tatangelo, Annalisa, Aka7even, Arianna, Baby K, Benji & Fede, BigMama, bnkr44, Planet Funk, Riki, Rkomi e Rhove.

Animano il palco, poi, Irama, Coez, Francesco Gabbani, Coma_Cose, Lorella Cuccarini, Cristiano Malgioglio, Eiffel 65, Emis Killa, Enrico Nigiotti, Ermal Meta, Fabio Rovazzi, Fedez, Francesca Michielin, Tananai, The Kolors, Tiromancino, Fred De Palma e Gabry Ponte. Infine, ci sono Sarah Toscano, Gaia, Leo Gassmann, Levante, Ghali, Loredana Bertè, Gigi D’Alessio, Settembre, Irene Grandi, Iva Zanicchi con A-Clark e Vinny, Serena Brancale, Joan Thiele, Joshua, LDA, Luchè, Shablo, Sophie and the Giants, Tony Hadley, Tormento e Willie Peyote.