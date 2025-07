La docuserie Attack on London – Caccia agli attentatori del 7 luglio è una produzione britannica del 2025, composta da quattro episodi. Questa serie ricostruisce, infatti, con materiali inediti e testimonianze dirette i tragici attentati terroristici avvenuti a Londra il 7 luglio 2005. Disponibile su Netflix dal 1° luglio, la serie offre, pertanto, uno sguardo immersivo e documentato su uno degli eventi più drammatici della storia recente del Regno Unito.

Regia, produzione e protagonisti della docuserie Attack on London

La regia è firmata da Jim Nally e Adam Wishart, già noti per lavori investigativi e documentari di grande impatto. La produzione è affidata a Serena Kennedy e allo stesso Jim Nally, con il supporto di Netflix UK e del team premiato ai BAFTA per Gun No. 6 e 24 Hours in Police Custody. Dunque, la serie vanta un team di esperti.

I protagonisti principali sono, di conseguenza, le testimonianze reali di coloro che hanno vissuto gli eventi:

Sopravvissuti agli attentati, che raccontano in prima persona la loro esperienza

agli attentati, che raccontano in prima persona la loro esperienza Familiari delle vittime , che condividono il loro dolore e le loro memorie

, che condividono il loro dolore e le loro memorie Investigatori di Scotland Yard , che spiegano le complessità delle indagini

, che spiegano le complessità delle indagini Agenti dell’MI5 , che offrono una prospettiva sulla sicurezza nazionale

, che offrono una prospettiva sulla sicurezza nazionale Giornalisti e cittadini comuni , che testimoniano l’impatto sul quotidiano

, che testimoniano l’impatto sul quotidiano Tony Blair , allora Primo Ministro, che offre il suo punto di vista istituzionale

, allora Primo Ministro, che offre il suo punto di vista istituzionale Familiari di Jean Charles de Menezes, la vittima collaterale della caccia all’uomo, che raccontano la loro tragedia personale

Dove è stata girata?

Le riprese si sono svolte in location reali del Regno Unito, tra cui, specificamente:

Londra – incluse le stazioni della metropolitana, i bus e i luoghi esatti degli attentati, per un’immersione autentica

– incluse le stazioni della metropolitana, i bus e i luoghi esatti degli attentati, per un’immersione autentica Archivi storici – con l’utilizzo di materiali video e audio inediti, che aggiungono un livello di profondità senza precedenti

– con l’utilizzo di materiali video e audio inediti, che aggiungono un livello di profondità senza precedenti Set ricostruiti – per visualizzare dinamiche investigative complesse e per contestualizzare le testimonianze, rendendo la narrazione più chiara

Trama della docuserie Attack on London – Caccia agli attentatori del 7 luglio

Il 7 luglio 2005, quattro attentatori suicidi colpiscono simultaneamente il sistema di trasporti pubblici di Londra durante l’ora di punta mattutina: si verificano, infatti, tre esplosioni nella metropolitana e una su un autobus a Tavistock Square. Il bilancio è, purtroppo, devastante: 52 morti e oltre 700 feriti, una vera catastrofe.

La docuserie ricostruisce dettagliatamente le tre settimane successive agli attacchi, un periodo segnato da panico diffuso, disinformazione e una frenetica caccia all’uomo. Attraverso interviste esclusive con i diretti protagonisti, filmati d’archivio mai visti prima e ricostruzioni dettagliate degli eventi, la serie mostra come le autorità abbiano identificato rapidamente i responsabili. Inoltre, essa illustra come abbiano affrontato un secondo tentativo di attacco terroristico e, infine, come abbiano gestito la tragica uccisione di un innocente, Jean Charles de Menezes, scambiato erroneamente per un terrorista. Di conseguenza, la narrazione è complessa e multistrato.

Spoiler finale

Nel finale, la serie mostra come la caccia agli attentatori abbia portato a una delle più grandi operazioni antiterrorismo nella storia britannica. Viene rivelato che i quattro attentatori erano cittadini britannici radicalizzati, e che un secondo attacco, pianificato per il 21 luglio, fu sventato in extremis, un grande successo per le forze dell’ordine.

Il momento più controverso e toccante è, senza dubbio, l’uccisione di Jean Charles de Menezes, avvenuta per errore da parte della polizia. La docuserie chiude, pertanto, con una profonda riflessione collettiva: quanto siamo disposti a sacrificare in nome della sicurezza? E cosa resta, vent’anni dopo, di quella ferita ancora aperta nella memoria collettiva? Queste domande spingono a una riflessione sul costo della sicurezza e sulla memoria storica.

