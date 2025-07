La settimana dal 7 al 13 luglio 2025 di Forbidden Fruit, in onda su Canale 5, si preannuncia ricca di colpi di scena e svolte inaspettate. Halit ribalta il piano di Ender e la costringe a firmare un divorzio umiliante. Yildiz, sempre più al centro dell’attenzione, riceve un invito a cena da Halit, mentre Alihan e Zeynep si scontrano per motivi professionali. Intanto, Caner inizia a sospettare che la sorella nasconda qualcosa di grosso.

Forbidden Fruit 7–13 luglio 2025: Puntata Lunedì 7 luglio 2025

Dopo aver scoperto il piano di Ender per incastrarlo con l’aiuto di Yildiz e dell’avvocato Ahu, Halit passa al contrattacco. Costringe la moglie a firmare le carte del divorzio, imponendole condizioni durissime: le vieta l’accesso alla casa, limita i contatti con il figlio Erim, la obbliga a trasferirsi nel vecchio quartiere e le blocca tutte le carte di credito. Nel frattempo, Alihan rimprovera duramente Zeynep per aver assunto un’assistente inesperta solo per compassione. Lei difende la sua sua scelta, ma il clima in ufficio diventa teso.

Puntata Martedì 8 luglio 2025

Ender, umiliata e senza risorse, cerca l’aiuto del fratello Caner, ma non gli rivela tutta la verità. L’uomo, però, inizia a sospettare che la sorella nasconda qualcosa di importante. Halit, intanto, informa i figli del divorzio e cerca di mantenere un’immagine di controllo. Più tardi, invita Yildiz a cena per ringraziarla, ma lei rifiuta, temendo di essere coinvolta in nuovi intrighi.

Forbidden Fruit 7–13 luglio 2025: Puntata Mercoledì 9 luglio 2025

Yildiz si confida con Sengul, ammettendo di sentirsi in colpa per aver contribuito alla rovina di Ender, ma allo stesso tempo si mostra lusingata dalle attenzioni di Halit. Zeynep, dopo un confronto con Alihan, decide di dimostrare il proprio valore professionale e prende in mano un progetto importante, sorprendendo tutti in azienda.

Puntata Giovedì 10 luglio 2025

Ender, decisa a riprendersi tutto, contatta Sinan, il chirurgo estetico con cui aveva una relazione segreta, e gli propone un nuovo piano per vendicarsi di Halit. Nel frattempo, Alihan si mostra più morbido con Zeynep, ma la tensione tra i due rimane palpabile. Caner, sempre più curioso, inizia a indagare sul passato di Halit.

Puntata Venerdì 11 luglio 2025

Halit organizza un evento aziendale e chiede a Yildiz di accompagnarlo. La ragazza accetta, ma la sua presenza suscita gelosie e pettegolezzi. Ender, nel frattempo, si presenta all’evento con Sinan, scatenando una scena imbarazzante. Zeynep osserva tutto da lontano, mentre Alihan sembra infastidito dalla sua vicinanza con un altro collega.

Forbidden Fruit 7–13 luglio 2025: Puntata Sabato 12 luglio 2025

Yildiz riceve un regalo costoso da Halit, ma non sa se accettarlo. Sengul la incoraggia a sfruttare l’occasione, mentre Ender trama nell’ombra. Zeynep, intanto, riceve un’offerta di lavoro da una società concorrente, ma è combattuta: accettare significherebbe allontanarsi da Alihan, ma anche affermarsi professionalmente.

Puntata Domenica 13 luglio 2025

Halit fa una dichiarazione pubblica che sorprende tutti: vuole iniziare una nuova vita e non esclude un futuro con Yildiz. Ender, furiosa, giura vendetta. Caner, dopo aver scoperto un documento compromettente, si prepara a smascherare Halit. Zeynep, infine, prende una decisione che cambierà il suo destino.