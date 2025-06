La settimana dal 30 giugno al 6 luglio 2025 segna il debutto della nuova soap turca Forbidden Fruit, in onda su Canale 5 alle ore 14:10. La serie prende il posto di Tradimento nella programmazione estiva e, di conseguenza, racconta la storia di due sorelle, Yildiz e Zeynep, molto diverse tra loro ma legate da un affetto profondo. Tra ambizioni, amori e manipolazioni, le loro vite si intrecciano con quelle dell’alta società di Istanbul, dando così il via a una narrazione ricca di colpi di scena e intrighi.

Forbidden Fruit 30 giugno – 6 luglio 2025: puntata lunedì 30 giugno 2025

Yildiz lavora in un ristorante di lusso e, come conseguenza, sogna una vita agiata. Dopo una cocente delusione amorosa da parte di Metin, un uomo ricco che la respinge a causa delle sue umili origini, la ragazza riceve, inaspettatamente, una proposta da Ender, una donna dell’alta società. Ender le offre un lavoro come cameriera nella sua villa, ma dietro l’offerta si cela, in realtà, un secondo fine: usare Yildiz per incastrare il marito Halit e ottenere, così, un divorzio vantaggioso.

Nel frattempo, Zeynep, sorella di Yildiz, inizia a lavorare in un’azienda appena acquisita da Alihan Tasdemir, un imprenditore affascinante ma arrogante. Il loro primo incontro è, tuttavia, tutt’altro che amichevole, anzi, si rivela piuttosto teso fin da subito.

Puntata martedì 1 luglio 2025

Yildiz si trasferisce nella villa di Ender e, così, conosce la famiglia: il marito Halit, il figlio Erim e le figlie Zehra e Lila. La giovane è affascinata dal lusso che la circonda, ma ignora completamente di essere solo una pedina nel piano di Ender. Pertanto, la sua situazione è più precaria di quanto immagini.

Intanto, Zeynep confida a una collega le sue difficoltà economiche, senza sapere, peraltro, che Alihan sta ascoltando. Colpito dalla sua sincerità, l’uomo le anticipa lo stipendio senza dirle nulla, rivelando, quindi, un lato inaspettatamente generoso e premuroso.

Forbidden Fruit 30 giugno – 6 luglio 2025: puntata mercoledì 2 luglio 2025

Ender, intuendo l’ambizione di Yildiz, le propone apertamente di sedurre Halit in cambio di denaro. Nonostante i dubbi e le perplessità dell’amica Sengul, Yildiz accetta l’offerta e, di conseguenza, inizia a mandare messaggi all’uomo, avviando il piano.

Nel frattempo, Zeynep viene incaricata da Alihan di partecipare a una premiazione aziendale. Quando la collega Eda non può ritirare le targhe, Zeynep si offre volontaria, ma viene sfortunatamente scippata. Alihan, preoccupato per l’accaduto, corre immediatamente in suo aiuto, dimostrando, quindi, la sua premura.

Puntata giovedì 3 luglio 2025

Alihan regala a Zeynep un oggetto prezioso per compensare quanto le è stato rubato. Lei, seppur imbarazzata dalla situazione, accetta il dono. Pertanto, un piccolo legame inizia a formarsi.

Intanto, Ender organizza una festa sfarzosa nella villa e invita il fratello Caner, un personaggio, peraltro, malvisto da Halit. Durante il ricevimento, il piccolo Erim si fa male. Nella confusione generale, Yildiz sbircia nel cellulare di Ender, notando una chiamata sospetta da un contatto salvato come “Signora Sinan”. Quando la informa di queste scoperte, Ender le ordina perentoriamente di farsi gli affari propri, mostrando il suo lato autoritario e deciso.

Forbidden Fruit 30 giugno – 6 luglio 2025: puntata venerdì 4 luglio 2025

Yildiz, fingendo esitazione per rendere la sua confessione più credibile, confessa a Halit il piano diabolico di Ender. L’uomo, furioso per la scoperta, incarica immediatamente il suo braccio destro Sitki di pedinare la moglie e, inoltre, di controllarne il telefono. Scopre così, senza ombra di dubbio, che Ender ha una relazione segreta con Sinan. Questo fatto, ovviamente, sconvolge Halit profondamente.

Nel frattempo, Zeynep scopre che Alihan ha fatto trasferire Eda nonostante le sue suppliche disperate. Delusa da questa decisione, inizia, perciò, a cambiare opinione su di lui. Tuttavia, Hakan, socio e amico di Alihan, le rivela che dietro la sua durezza si nasconde, in realtà, un uomo dal cuore generoso e compassionevole. Di conseguenza, la percezione di Zeynep potrebbe cambiare nuovamente e positivamente.

Puntata sabato 5 luglio 2025

Zeynep, colpita profondamente dalle parole di Hakan, decide di dare una possibilità ad Alihan e si mette, pertanto, alla ricerca di una nuova assistente. Dopo diversi colloqui, alla fine, assume Yeter, una donna con un passato difficile ma, al contempo, grande determinazione e spirito di iniziativa. Questa scelta, di conseguenza, potrebbe portare nuove dinamiche in ufficio e svelare ulteriori sviluppi.

Nel frattempo, Halit, sempre più attratto da Yildiz, la invita a pranzo in un ristorante elegante e la fa accompagnare a casa con l’autista personale. La ragazza, lusingata da queste attenzioni, inizia a credere che il suo piano stia funzionando alla perfezione, ignara, però, delle complicazioni future e degli ostacoli che dovrà affrontare.

Puntata domenica 6 luglio 2025

Ender, sempre più sospettosa e con un presentimento, affronta direttamente Yildiz e le intima di non oltrepassare i limiti stabiliti. Ma la ragazza, ormai profondamente coinvolta e ambiziosa, è determinata a conquistare Halit a ogni costo, nonostante gli avvertimenti.

Nel frattempo, Alihan invita Zeynep a una cena di lavoro; tuttavia, l’atmosfera si fa rapidamente più personale e intima. I due iniziano a conoscersi meglio, e tra loro nasce, quindi, una complicità inaspettata e sorprendente, che potrebbe evolversi in qualcosa di più profondo.

Intanto, Caner, fratello di Ender, scopre che la sorella sta tramando qualcosa di ben più grande e intricato. Decide, pertanto, di indagare più a fondo per scoprire la verità completa e, in questo modo, svelare i segreti nascosti. Cosa succederà, quindi, la prossima settimana in Forbidden Fruit?