Dopo tante indiscrezioni e voci non confermate, ora è certo. I Cesaroni, storica serie tv di Canale 5, torna con una nuova stagione, che prende il sottotitolo Il ritorno.

I Cesaroni Il ritorno, regista e dove è girata

Con quella sottotitolata Il ritorno, la serie I Cesaroni giunge alla settima stagione. Quest’ultima è composta da dodici episodi, ognuno dei quali ha una durata di circa un’ora. Canale 5, salvo improvvise modifiche di programmazione tv, ne dovrebbe proporre due alla settimana, per sei settimane.

Al momento non è nota la data ufficiale nella quale debutterà la produzione. Le riprese, più volte rimandate, sono iniziate lo scorso febbraio e coinvolgono le storiche location romane che da sempre hanno fatto da sfondo alla trama, ambientata nel quartiere Garbatella.

I Cesaroni Il ritorno, la trama

Sono numerose le novità nella trama de I Cesaroni, che manca dalla televisione italiana dal 2014. Vi sono, in primis, varie modifiche nel cast. Alcuni storici attori, infatti, non tornano sul set. Stiamo parlando di Elena Sofia Ricci, Micol Olivieri, Max Tortora ed Alessandra Mastronardi. Torna, invece, Ludovico Fremont, che aveva abbandonato il titolo durante la quarta stagione.

Il protagonista dei nuovi appuntamenti è Giulio, interpretato da Claudio Amendola. Il personaggio principale è chiamato a prendersi cura della bottiglieria, i cui affari vanno al rilento, ma anche della famiglia e, soprattutto, dei figli Marco, Rudy e Mimmo, interpretati rispettivamente da Matteo Branciamore, Niccolò Centioni e Federico Russo.

Spoiler finale

Ampio spazio, durante I Cesaroni Il ritorno, lo hanno le dinamiche che coinvolgono Marco, soprattutto sul campo sentimentale. Dopo gli alti e bassi con Eva e Maya nelle scorse stagioni, il personaggio sembra aver trovato un nuovo equilibrio e si sta per sposare con Virginia, una new entry. Tuttavia, a rendere il tutto più complicato per Marco vi è il ritorno a Roma di Marta, la figlia oramai adolescente avuta con Eva.

I Cesaroni Il ritorno, i nuovi personaggi

Nel corso de I Cesaroni Il ritorno arrivano due nuovi personaggi, che promettono di modificare in modo sostanziale la trama. Il primo è Carlo, che ha il volto di Ricky Memphis. Si tratta del papà di Virginia e, dunque, è il futuro consuocero del protagonista Giulio, con cui ha un rapporto decisamente particolare. La seconda new entry è Livia, interpretata da Lucia Ocone, donna con un carattere eccentrico che dà una mano ai personaggi principali per salvare gli affari della bottiglieria.