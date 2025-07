Segreti di famiglia 14-18 luglio 2025 segna una svolta drammatica nella seconda stagione della dizi turca Yargı. In onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle ore 14:45, la settimana sarà dominata da tensioni crescenti, sparatorie e sospensioni. Ilgaz è costretto a sparare a Burak, mentre Eren rimane ferito. La morte del giornalista scatena una serie di conseguenze legali e morali, culminando con i funerali di Burak e Neva. Intanto, Yekta sfrutta la situazione per vendicarsi e far sospendere Ilgaz, Pars ed Eren, mentre Ceylin avvia un’indagine parallela.

Segreti di famiglia 14–18 luglio 2025: lunedì 14 luglio

Durante un confronto alla villa, Burak colpisce Metin. L’uomo perde i sensi e Burak gli ruba la pistola. Quando arrivano Ilgaz ed Eren, Burak tenta la fuga. Spara, infatti, a Eren, ferendolo gravemente. Ilgaz, quindi, intima invano al giornalista di arrendersi. È perciò costretto a sparare, uccidendolo. Le ultime parole di Burak, però, tormentano Ilgaz. Egli, infatti, inizia a mettere in discussione i suoi principi.

Martedì 15 luglio

Il bossolo del proiettile di avvertimento sparisce. Questo, infatti, apre dubbi sulla ricostruzione ufficiale. L’ispettore Turgut, quindi, arriva per indagare sull’accaduto. Yekta, nel frattempo, coglie l’occasione. Accusa, infatti, la “cricca della procura” di abusi di potere.

Segreti di famiglia 14–18 luglio 2025: mercoledì 16 luglio

Si celebrano i funerali di Burak e Neva. Questi due eventi, infatti, scuotono profondamente tutti. Durante la cerimonia, Yekta lancia pesanti accuse. Colpisce, infatti, Ilgaz, Pars ed Eren. Sostiene, inoltre, che abbiano insabbiato prove. L’attacco mediatico di Yekta, quindi, semina sfiducia.

Giovedì 17 luglio

Ceylin decide di avviare un’indagine parallela. Lo fa, infatti, nonostante la sospensione e con l’aiuto della famiglia. Lei intuisce che dietro l’azione di Burak ci siano dei manipolatori. Ilgaz, nel frattempo, è sempre più isolato. Lo tormenta, infatti, il senso di colpa ed è in crisi.

Segreti di famiglia 14–18 luglio 2025: venerdì 18 luglio

Le indagini, quindi, proseguono su due binari. Uno è quello ufficiale, sotto il controllo dell’ispettore Turgut. L’altro, invece, è quello personale guidato da Ceylin. Emergono, inoltre, nuovi indizi. Questi potrebbero ribaltare la verità sul caso. Nel frattempo, i rapporti tra i protagonisti si incrinano. Ilgaz e Ceylin, perciò, devono fare una scelta. Devono decidere, infatti, tra la verità e la protezione reciproca.