Nonostante oramai sia in pieno svolgimento la stagione estiva è possibile scorgere degli elementi interessanti dagli ascolti tv della settimana da lunedì 7 a venerdì 13 luglio. In particolare, sono molto interessanti alcuni dati di Canale 5, soprattutto quelli relativi a Temptation Island.

Ascolti tv 7 13 luglio, il reality show di Filippo Bisciglia da record

La settimana di Canale 5 è iniziata, lunedì 7 luglio, con la prima puntata della nuova edizione di Battiti Live. Il programma musicale, guidato dalla coppia composta da Alvin e da Ilary Blasi, ha tenuto compagnia ad oltre 2 milioni e 100 mila telespettatori, per una share del 19,9%.

Si tratta di un dato che, seppur è buono, è comunque in netto calo rispetto all’esordio della scorsa edizione. In quella edizione, lo show aveva appassionato due milioni e 700 mila persone, con una share del 22,37%.

Sempre da record, poi, Temptation Island. La seconda puntata, visibile il 10 luglio, ha appassionato quasi 3,7 milioni di spettatori, con una share del 29,6%. Confermata, dunque, la tendenza in grande crescita rispetto all’ultima edizione estiva, che nel secondo appuntamento aveva intrattenuto tre milioni e mezzo di persone con il 26,7% di share.

Sulla Rai in crescita Noos

Per quanto riguarda gli ascolti di Rai 1, va segnalato, il lunedì, il dato in aumento di Noos L’avventura della conoscenza. Il programma di Alberto Angela ha sfiorato i due milioni di spettatori con il 13,9%, ovvero circa un punto di share in più rispetto alla puntata di sette giorni prima. Bene, inoltre, il film Un duca all’improvviso del martedì (che ha interessato due milioni e mezzo di persone con il 16,5%) e la replica di Don Matteo, che nonostante la contrapposizione con Temptation Island ha tenuto compagnia a due milioni di spettatori con il 14,1%.

Su Rai 2, da segnalare l’ottimo risultato del finale di stagione di Delitti in Paradiso, che il giovedì ha appassionato 961 mila italiani con il 6,4% di share. I dati della rete sono trainati, poi, dagli Europei di calcio femminile: Portogallo-Italia di lunedì è al 10,2% di share, mentre Italia-Spagna del venerdì è al 9,7%.

Ascolti tv 7 13 luglio, le altre reti

Per quanto riguarda le altre reti, la sfida dell’informazione del lunedì fra Nicola Porro e Manuela Moreno è stravinta dal primo. Quarta Repubblica su Rete 4, infatti, è al 6,2%, mentre Filorosso del martedì si ferma al 3,3%.

Benissimo anche i risultati dei format dedicati alla cronaca. Chi l’ha visto? di Federica Sciarelli su Rai 3, il mercoledì, appassiona quasi 1,4 milioni di spettatori con il 10,2% di share. Quarto Grado del venerdì, invece, interessa 1,2 milioni di persone col 12,2% di share.