A La Promessa 14-20 luglio 2025 sarà una settimana di svolte emotive e tensioni crescenti su Rete 4. I marchesi sorprendono Manuel accettando Jana al piano nobile, ma la ragazza prende tempo, provocando l’indignazione di Cruz e Alonso. Romulo rassegna le dimissioni, mentre Curro è costretto a sposare Julia. Intanto, Pelayo confessa un pensiero scioccante a Catalina, e la duchessa De Carril torna con intenzioni ambigue.

La Promessa 14–20 luglio 2025: lunedì 14 luglio 2025

La puntata inizia con Manuel. Egli, infatti, propone un dialogo a quattro con i genitori e Jana. Cruz e Alonso, contro ogni aspettativa, accettano la sua richiesta. Accolgono, infatti, Jana al piano nobile. Nel frattempo, Maria è turbata dal possibile tradimento di Salvador. Candela, invece, parte per Luján per scoprire la verità. Santos, infine, cerca di cambiare atteggiamento verso il padre.

Martedì 15 luglio 2025

Curro decide di essere sincero con Martina. I due, quindi, si confrontano e pongono fine alla loro relazione. Poi, alla tenuta arriva la duchessa De Carril. Le sue spiegazioni, tuttavia, sono poco convincenti. Manuel, intanto, è deluso dalla reazione di Jana. Lei, infatti, prende tempo per riflettere sulla proposta.

La Promessa 14–20 luglio 2025: mercoledì 16 luglio 2025

Jana è ancora indecisa. Questo, infatti, provoca l’indignazione di Cruz e Alonso. Il loro piano, quindi, sembra funzionare. Intanto, Alonso accetta che il conte Ayala resti. Gli fa notare, però, che nessuno lo apprezza. Teresa, invece, supplica Ricardo di non rivelare un segreto. Alla fine, si scopre una verità scioccante. La duchessa De Carril, infatti, ha diffuso la voce sull’infedeltà di Alonso.

Giovedì 17 luglio 2025

Romulo chiede al marchese di riassumere Pia. Alonso, però, si dichiara impotente. La decisione, infatti, spetta a Cruz. Deluso, Romulo presenta le sue dimissioni. Poi, alla tenuta arriva José Juan, fratello di Paco. Egli vuole costringere Curro a sposare Julia. Intanto, Pelayo fa una confessione scioccante a Catalina. Le dice, infatti, di aver sperato che perdesse il bambino.

La Promessa 14–20 luglio 2025: venerdì 18 luglio 2025

Catalina nega a Martina la verità sul figlio. Nel frattempo, José Juan insiste per il matrimonio riparatore. Curro, quindi, è sconvolto. Cruz, intanto, osserva gli scontri tra Manuel e Jana. Prevede, perciò, la fine della loro coppia. Romulo, infine, conferma la sua decisione di andarsene.

Sabato 19 luglio 2025

La duchessa De Carril fa il suo ritorno. Chiede, infatti, al capitano di stare lontano da sua figlia. Inoltre, mette in guardia Vera sul pericolo di Lorenzo. Martina, invece, è inquieta per la complicità tra Ayala e il capitano. Per questo, affronta quest’ultimo per scoprire la verità.

Domenica 20 luglio 2025

Martina continua a indagare sul legame tra Ayala e Lorenzo. Sospetta, infatti, che nascondano qualcosa. Nel frattempo, Manuel e Jana sono sempre più distanti. I marchesi, quindi, iniziano a cantare vittoria. Maria, invece, cerca conforto in Candela. Pelayo, infine, si mostra sempre più ambiguo.