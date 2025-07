Domenica 20 luglio prosegue, su Canale 5, la programmazione tv italiana de La Notte nel Cuore. La serie prende il via alle 21:20 circa.

La Notte nel Cuore 20 luglio, regista e dove è girata

Produzione originale della Turchia, dove si sono svolte anche le riprese (concentrate soprattutto nella regione Cappadocia), la sceneggiatura è firmata da Yildiz Tunc. La regia, invece, è di Emrah Agus, Kerem Cakiroglu ed Uluc Bayrakta.

La Notte nel Cuore torna ad occupare la fascia del prime time della domenica dopo la pausa della scorsa settimana, quando non è andato in onda a causa della messa in onda della finale del Mondiale per club. L’appuntamento saltato sette giorni fa è stato recuperato lo scorso martedì, quando ha intrattenuto due milioni di telespettatori con il 17% di share.

La Notte nel Cuore 20 luglio, la trama

Nel corso de La Notte nel Cuore di oggi, Hikmet fa firmare il trasferimento della sua parte di villa in favore di Sumru. Intanto, Nuh fa ritorno a casa e presenta, sul volto, dei vistosi lividi. Nonostante le richieste di spiegazioni provenienti sia da Sevillay che da Melek, però, l’uomo si rifiuta di spiegare ciò che è accaduto. Bunyamin, tuttavia, rivela a Canan ciò che è avvenuto fra Nuh ed Esat.

In seguito, presso la Villa Sansalan arriva finalmente il momento della verità. Sumru, infatti, ammette pubblicamente di essere effettivamente la mamma di Nuh e Melek, aggiungendo però di averli avuti dopo aver subito una violenza sessuale da parte del suo ex marito. Tale versione, però, non convince i gemelli, che non credono alla versione della mamma e lasciano la villa in compagnia di Enise, che si schiera dalla loro parte.

Spoiler finale

Durante l’appuntamento di oggi de La Notte nel Cuore, gli uomini di Samet abbandonano Nihayet e Sumru in una zona desolata e le due donne trascorrono la notte nascoste all’interno di una grotta. Nuh e Melek, infine, vengono rapiti e portati di nascosto in una scuderia.

La Notte nel Cuore 20 luglio, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nel corso de La Notte nel Cuore, in onda con un nuovo appuntamento su Canale 5 domenica 20 luglio e visibile anche in streaming su Mediaset Infinity.