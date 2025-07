Prosegue eccezionalmente martedì 15 luglio la programmazione tv italiana de La Notte nel Cuore, soap opera turca di Canale 5. La rete ammiraglia del Biscione propone l’appuntamento, come sempre, dalle ore 21:20 circa.

La Notte nel Cuore 15 luglio, regista e dove è girata

Produzione originale della Turchia, dove si sono svolte anche le riprese (concentrate soprattutto nella regione Cappadocia), la sceneggiatura è firmata da Yildiz Tunc. La regia, invece, è di Emrah Agus, Kerem Cakiroglu ed Uluc Bayrakta.

Come già detto, la messa in onda della serie nel prime time del martedì è una eccezione. Fino ad oggi, infatti, la fiction è sempre stata trasmessa la domenica, dove ha ottenuto risultati discreti e, soprattutto, molto stabili nel corso delle settimane. Il cambio di collocazione riguarda solamente questa settimana: domenica 13 luglio, infatti, Canale 5 ha proposto, dalle 21:00, la finale del Mondiale per club. Dal prossimo 20 luglio, La Notte nel Cuore riprende la regolare programmazione.

La Notte nel Cuore 15 luglio, la trama

Nel corso de La Notte nel Cuore di martedì 15 luglio, Tahsin è ospite a cena dai Salasan, ma la serata non va come previsto. Esat torna infuriato a casa e chiede di incontrare Nuh, lo affronta e gli chiede chi si crede di essere per averlo lasciato in mezzo al nulla e lo intima di rivelare la sua vera identità. Nuh, a questo punto, rivolge la medesima domanda a Sumru, che per la tensione ha un mancamento e sviene. Cadendo, però, subisce un forte colpo alla testa, motivo per cui è portata in ospedale, dove è ricoverata in terapia intensiva.

Spoiler finale

In seguito, ne La Notte nel Cuore di oggi, Hikmet fa ritorno da Kayseri ed oramai ha appreso la verità, ovvero che Nuh e Melek sono i figli illegittimi di Sumru. La donna, consapevole dell’importanza di tale informazione, decide di tenerla per sé, provando ad utilizzarla per i propri interessi. Infine, Cihan, andando contro il volere manifestato dal padre, sceglie di assumere Melek come sua nuova assistente.

La Notte nel Cuore 15 luglio, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nel corso de La Notte nel Cuore, in onda con un nuovo appuntamento su Canale 5 martedì 13 luglio e visibile anche in streaming su Mediaset Infinity.