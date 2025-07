Ecco le anticipazioni dettagliate di Segreti di famiglia per la settimana dal 21 al 25 luglio 2025, in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle ore 14:45, con un episodio al giorno in prima visione assoluta.

Segreti di famiglia 21–25 luglio 2025 – Lunedì 21 luglio

Ilgaz e Ceylin si recano vicino alla villa di Haluk. Lì, infatti, cercano il proiettile sparito. Questa prova è fondamentale per scagionare Ilgaz. Nel frattempo, Serdar minaccia Yekta. Egli, infatti, chiede denaro e un passaporto falso. Poco dopo, le autorità ritrovano il corpo di Serdar. Si trova, infatti, in una discarica con numerose ferite. La polizia, perciò, apre un’indagine. Il colpevole, però, resta sconosciuto.

Martedì 22 luglio

La puntata entra nel vivo con la confessione di Mustafa. Le autorità, infatti, lo trovano con il passaporto di Serdar. L’uomo ammette l’omicidio. Tuttavia, Ilgaz ed Eren dubitano della sua versione. Le sue parole, infatti, sembrano costruite. Sospettano, quindi, che stia coprendo qualcuno. Intanto, Haluk fa una proposta a Yekta. Gli offre, infatti, un lussuoso appartamento in cambio di fedeltà.

Segreti di famiglia 21–25 luglio 2025 – Mercoledì 23 luglio

Ceylin riceve una telefonata allarmante da Arda. Egli, infatti, è in ansia per la scomparsa della sua famiglia. L’avvocatessa, quindi, va subito a casa sua. Lì, però, scopre una scena inquietante. Trova, infatti, tracce di sangue ovunque. Nel frattempo, le indagini sull’omicidio di Serdar si complicano. Emergono, infatti, nuove e inaspettate piste.

Giovedì 24 luglio

Ilgaz, Ceylin ed Eren intensificano le ricerche. Vogliono, infatti, scoprire la verità sul caso. La figura di Mustafa, quindi, resta al centro dell’attenzione. La mancanza di prove solide, però, lascia aperti molti interrogativi. All’interno del team investigativo, inoltre, emergono delle divergenze. Essi, infatti, non sono d’accordo sui prossimi passi da compiere.

Segreti di famiglia 21–25 luglio 2025 – Venerdì 25 luglio

La settimana si è conclusa lasciando dietro di sé una scia di dubbi irrisolti che continuano a tormentare l’indagine. Mustafa, con ostinazione sorprendente, persiste nel dichiararsi l’unico colpevole. Tuttavia, la sua ferma confessione non convince affatto gli investigatori. Ilgaz ed Eren, in particolare, sono sempre più convinti che dietro quella facciata di autoaccusa si nasconda un disperato tentativo di proteggere qualcun altro.

A complicare ulteriormente il quadro, si aggiunge un dettaglio inquietante: la scomparsa inspiegabile del proiettile cruciale, un elemento che getta ombre ancora più dense sull’intera vicenda e alimenta nuove, pressanti incertezze. Nonostante questi enigmi e le apparenti complicazioni, l’indagine, nonostante tutto, sembra essere giunta a un punto di svolta. Si avverte nell’aria che la verità, a lungo sfuggita, è ora più vicina che mai, pronta a emergere da questo intricato labirinto di segreti.