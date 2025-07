La Promessa 21-27 luglio 2025 va in onda su Rete 4 tutti i giorni alle ore 19:45, con episodi in prima visione assoluta. La settimana sarà segnata dal trasferimento di Jana al piano nobile, il congedo di Romulo, e lo scontro tra Petra e Ayala. Ma nuove verità e svolte relazionali metteranno alla prova tutti.

La Promessa 21–27 luglio 2025 – Lunedì 21 luglio

Petra rivela a Teresa un segreto sul corteggiamento tra Marcelo e Raquel. La ragazza, quindi, finge rancore verso il presunto marito. Vuole, infatti, ottenere la complicità della governante. Nel frattempo, Ayala affronta Lorenzo. Martina, infatti, lo ha accusato di essersi avvelenato. Il capitano, però, respinge ogni accusa. Infine, José Juan impone a Curro di sposare Julia.

Martedì 22 luglio

Padre Samuel insiste con Jana. Le chiede, infatti, di dargli del tu. Riconosce, inoltre, l’amore sincero tra lei e Manuel. Alonso, intanto, è dispiaciuto per l’addio di Romulo. Tuttavia, ribadisce di non voler richiamare Pia. Infine, Jana, Teresa e Vera sono preoccupate. Le dimissioni del maggiordomo, infatti, lasciano un vuoto.

La Promessa 21–27 luglio 2025 – Mercoledì 23 luglio

Curro fa una rivelazione a Jana. Manuel, infatti, ha rinunciato all’aviazione per i genitori. Questa notizia, quindi, convince Jana. Accetta, perciò, il trasferimento al piano nobile. Cruz è entusiasta. Ordina, quindi, di prepararle una stanza. Organizza, inoltre, una festa d’addio. Nel frattempo, Pelayo e Catalina discutono sulle nozze.

Giovedì 24 luglio

Ayala è fuori controllo. Tenta, infatti, di strangolare Petra. Martina, però, lo ferma in tempo. Cruz, intanto, annuncia un ricevimento per Jana. Catalina, invece, mette alle strette Pelayo. Vuole, infatti, che prenda una decisione. Infine, arriva il giorno dell’addio di Romulo. I saluti, quindi, sono molto dolorosi.

La Promessa 21–27 luglio 2025 – Venerdì 25 luglio

Martina fa una proposta a Petra. Le chiede, infatti, di allearsi contro Ayala. La governante, quindi, le confessa un segreto. Il conte, infatti, è il padre di suo figlio Feliciano. Nel frattempo, Padre Samuel viene sorpreso da María. Stava, infatti, rubando un crocifisso. Infine, Jana si trasferisce ufficialmente. Non riesce, però, ad adattarsi alla nuova vita.

Sabato 26 luglio

Dopo una calorosa accoglienza, Jana si stabilisce nella sua stanza. Lì, però, si chiude in sé stessa. Salta, infatti, il primo pranzo con i padroni. Si rifiuta, inoltre, di partecipare alla cena. Intanto, il furto del crocifisso diventa di dominio pubblico. La servitù, quindi, si mobilita per ritrovarlo. María Fernández, però, non rivela l’identità del colpevole.

La Promessa 21–27 luglio 2025 – Domenica 27 luglio

Pelayo è messo alle strette da Catalina. Confessa, quindi, di volerla sposare al più presto. È pronto, inoltre, a crescere il bambino. Nel frattempo, Petra e Martina uniscono le forze. Vogliono, infatti, distruggere Ayala. I sospetti su Julia, intanto, mettono in crisi Curro. Martina, perciò, lo invita a non sposarsi. Jana, infine, è ancora turbata. Per questo, continua a non presentarsi a cena.