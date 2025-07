Ritorno a Las Sabinas 21-25 luglio 2025 va in onda su Rai 2 dal lunedì al venerdì alle ore 8:45, con due episodi consecutivi ogni mattina. La settimana sarà segnata dai sospetti di Tano, le bugie di Esther, il ritorno di María, e le mosse ambigue di Laura e Daniel, decisi a impadronirsi della tenuta.

Ritorno a Las Sabinas 21–25 luglio 2025 – Lunedì 21 luglio

Tano è sempre più sospettoso. Mette, infatti, in crisi il suo matrimonio con Gracia. Lei, quindi, affronta Miguel per avere chiarimenti. Lucas e Lucía, invece, sono innamorati. Trovano, perciò, un modo per stare insieme nonostante gli ostacoli. La notizia della gravidanza di Esther, intanto, si diffonde. Infine, Paloma è sconvolta dal ritrovamento di un corpo. Potrebbe essere, infatti, quello di María.

Martedì 22 luglio

Laura non ricorda i momenti con Paca prima dell’incidente. La donna, quindi, inizia a dubitare della propria memoria. Miguel, intanto, vuole riconoscere Lucas come suo figlio. Non ottiene, però, il riscontro che sperava. Emilio commette un errore con Silvia. Nel frattempo, María fa ritorno per dare spiegazioni. Infine, Gracia e Tano annunciano una decisione. Vogliono, infatti, trasferirsi a Madrid.

Ritorno a Las Sabinas 21–25 luglio 2025 – Mercoledì 23 luglio

Paloma chiede a Gracia di restare. Questo, però, ribalta i piani della coppia. Tano, infatti, confessa di aver perso la testa. Ha scoperto, infatti, che Miguel e Gracia si erano visti. Paca, intanto, mette alla prova Laura. Esther, invece, crolla. Capisce, infatti, di non essere una priorità per Miguel. Infine, il detective di Tomás svela un segreto. Laura, infatti, sembra avere un complice.

Giovedì 24 luglio

Laura e Daniel, intanto, hanno un obiettivo. Mirano, infatti, a impadronirsi della tenuta. Paloma, perciò, cerca di fare chiarezza sul trasferimento di Laura. Gracia punisce Lucas e informa Miguel. L’uomo, quindi, cerca di far ragionare i figli. Esther, nel frattempo, è sempre più frustrata. Lei vorrebbe un figlio. Miguel, però, non sopporta la vita a El Acebuche.

Ritorno a Las Sabinas 21–25 luglio 2025 – Venerdì 25 luglio

La relazione tra Lucas e Lucía finisce amaramente. La loro sofferenza, però, riavvicina Gracia e Miguel. Questo, ovviamente, con grande dispiacere di Tano. Paca, intanto, scopre le carte di Laura. I Molina, quindi, iniziano a nutrire dubbi su di lei. Tano si aggrappa a un segreto del passato. Esther, infine, è pronta a concludere la sua messinscena.