Lettere dal passato (titolo originale: Geleceğe Mektuplar) è una serie tv drammatica turca composta da 8 episodi, diretta da Cenk Ertürk e scritta da Rana Denizer. La storia prende ispirazione da una campagna reale delle Poste turche, in cui studenti scrivevano lettere al proprio io futuro. La serie esplora il potere delle parole dimenticate e il loro impatto sulle vite adulte di chi le ha scritte vent’anni prima.

Regia, produzione e protagonisti della serie TV Lettere dal passato

O3 Medya cura la produzione per Netflix. Invece, Cenk Ertürk dirige la serie. Rana Denizer, già nota per The Club, firma la sceneggiatura. Il tono, quindi, è emotivo e riflessivo. La narrazione, infatti, unisce generazioni diverse.

I protagonisti principali sono:

Gökçe Bahadır , nel ruolo di una delle autrici delle lettere.

, nel ruolo di una delle autrici delle lettere. Onur Tuna , interprete di un destinatario adulto.

, interprete di un destinatario adulto. İpek Türktan , nel ruolo di Fatma Ayar, l’insegnante che avvia il progetto.

, nel ruolo di Fatma Ayar, l’insegnante che avvia il progetto. Güneş Nezihe Şensoy, che interpreta Elif Ayar, la figlia di Fatma.

Dove è stata girata Lettere dal passato

La troupe ha girato la serie in Turchia. Le ambientazioni, infatti, alternano il presente urbano al passato. Le location, quindi, includono scuole e case private. Lo stile visivo, inoltre, è sobrio e poetico. I flashback, infatti, ricostruiscono il 2003.

Trama della serie TV Lettere dal passato

Nel 2003, l’insegnante Fatma Ayar chiede ai suoi studenti di scrivere delle lettere. Essi, infatti, dovranno aprirle vent’anni dopo. Le lettere, però, vengono dimenticate. Sua figlia Elif le ritrova nel 2023. Decide, quindi, di recapitarle ai destinatari. Ogni episodio, perciò, segue una lettera e il suo impatto. Elif, nel frattempo, scopre una verità familiare. La serie, quindi, esplora il tema del tempo e della memoria.

Spoiler finale

Nel finale, Elif scopre un segreto nascosto in una lettera. Questo, infatti, riguarda direttamente la sua famiglia. La rivelazione, perciò, cambia il suo rapporto con la madre. I protagonisti, intanto, trovano nuovi percorsi di vita. La serie, quindi, si chiude con un messaggio di riconciliazione. Il passato, infatti, non si può cambiare. Si può, però, comprendere.

Cast completo della serie Lettere dal passato

Il cast della serie unisce interpreti di generazioni diverse. Essi, infatti, interpretano ruoli che attraversano passato e presente.