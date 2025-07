Dopo le prime due giornate di prove, da venerdì 25 luglio spazio al tabellone principale dei Mondiali di scherma 2025. Il campionato iridato si svolge a Tbilisi, capitale della Georgia.

Mondiali di scherma 2025, il calendario delle prove

Dopo aver assegnato il 23 luglio i primi due titoli, ovvero il Fioretto individuale maschile e la Spada individuale femminile, dal 25 luglio il campionato iridato entra nel vivo. In primis perché, presso il Tbilisi Olympic Palace, impianto che ospita tutte le prove e che ha una capienza di poco inferiore ai 4 mila spettatori, si svolge la Cerimonia di Apertura.

A seguire, nella medesima giornata, è assegnato il titolo del Fioretto individuale femminile della Spada individuale maschile. Il giorno seguente, 26 luglio, spazio alle finali del Fioretto a squadre e della Spada a squadre. Il 27 è la volta della Sciabola individuale femminile e della Spada individuale maschile.

Lunedì 28 luglio salgono sulla pedana le finaliste del Fioretto a squadre femminile e i finalisti della Sciabola a squadre maschile. Il 29 luglio spazio alle qualificazioni per le finali della Sciabola a squadre femminile e della Spada a squadre maschile, le cui finali si svolgono il 30 luglio, ultima giornata di gara.

Gli italiani più attesi

Sono numerosi gli sportivi italiani che scendono in pedana durante i Mondiali di scherma 2025. In primis Luca Curatoli, specializzato della sciabola e vincitore, in carriera, di un argento olimpico e di ben sei medaglie ai mondiali, fra cui una d’oro.

Presente la veterana Arianna Errigo, protagonista nel fioretto sia individuale che di squadra, che in carriera ha vinto ben dieci titoli del mondo, oltre a quattro medaglie olimpiche. Nella medesima specialità, però nel circuito maschile, è impegnato, fra gli altri, Tommaso Marini, volto conosciuto al grande pubblico anche per aver gareggiato nell’ultima edizione di Ballando con le stelle. Nella spada, infine, si hanno molte aspettative su Rossella Fiammingo, campionessa olimpica lo scorso anno a Parigi nel concorso a squadre.

Mondiali di scherma 2025, la programmazione tv

I Mondiali di scherma 2025 sono tramessi, in diretta, su Sky. In particolare, la rete Sky Sport Arena segue le semifinali e le finali dei titoli individuali, in onda a partire dalle ore 15:55 circa. La telecronaca è affidata a Pietro Nicolodi, affiancato dal commento tecnico di Sara Cometti. Per le prove a squadre, invece, sono proposte in diretta solamente la finale primo e secondo posto. Inviata a Tbilisi, per seguire ciò che avviene, c’è Federica Lodi. In chiaro, le finali sono visibili su Rai Sport e, in diretta streaming, tramite l’applicazione Rai Play.