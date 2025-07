Io sono Farah 28 luglio – 1 agosto 2025 va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle ore 15:45, con episodi in prima visione assoluta. La settimana segna l’inizio della nuova dizi turca con protagonista Demet Özdemir: una madre iraniana in fuga, un figlio malato, e un testimone scomodo di un omicidio. Tra minacce, inseguimenti e un ordine di morte, Farah dovrà scegliere tra la verità e la sopravvivenza.

Io sono Farah 28 luglio – 1 agosto 2025 – Lunedì 28 luglio

Farah è un’immigrata iraniana a Istanbul. Lavora, infatti, in nero come addetta alle pulizie. Durante un turno, assiste all’omicidio di un ragazzo. Per salvarsi, quindi, si offre di ripulire la scena del crimine. Tahir, uno dei capi, la porta via. Lei, però, riesce a fuggire. A casa, trova il figlio Kerim, gravemente malato. Grazie alla vicina Gonul, lo porta a una visita clandestina. Il medico, infine, trova un possibile donatore. Serve, però, la registrazione ufficiale del bambino.

Martedì 29 luglio

All’uscita dall’ospedale, Haydar, uomo di Tahir, segue Farah. Poco dopo, Tahir la minaccia a casa sua. Le dice, infatti, che non sarà risparmiata se parlerà. Nel frattempo, la madre del ragazzo ucciso affronta Orhan e Mehmet. Farah, quindi, decide di fuggire con Kerim. Haydar, però, non riesce a fermarla.

Io sono Farah 28 luglio – 1 agosto 2025 – Mercoledì 30 luglio

Durante il viaggio, un uomo aggredisce Farah. Una donna, poi, la porta in ospedale. Lì, la protagonista salva la vita ad Ali Galip, un uomo ferito. Di conseguenza, Tahir riceve l’ordine di sorvegliarla. Intanto, Mehmet e Ilyas indagano sulla scena del crimine. Controllando le telecamere, scoprono che Tahir era con Farah. Nel frattempo, Kerim si avvicina a Tahir. Mehmet e Orhan, infine, arrivano alla villa, ma l’uomo li ferma.

Giovedì 31 luglio

Farah tenta di scappare, ma viene portata da Ali Galip. Egli promette di occuparsi delle cure di Kerim. Tuttavia, ordina subito dopo la morte della donna. Intanto, Mehmet interroga Yasemin. Lei, infatti, rivela che la donna con Tahir è “la donna delle pulizie”. Farah, perciò, supplica Tahir di non ucciderla. Propone, invece, di diventare sua complice. Tahir, quindi, accetta.

Io sono Farah 28 luglio – 1 agosto 2025 – Venerdì 1 agosto

Yasemin tenta il suicidio. Di conseguenza, Tahir e Farah la portano in ospedale. Lì, Bade impedisce a Mehmet di interrogarla. Kerim, nel frattempo, migliora. Farah, però, capisce che Tahir ha ricevuto l’ordine di ucciderla. La donna, quindi, lo convince a risparmiarla. Gli promette, infatti, di collaborare con lui. Tahir, infine, la riporta da Kerim.