Dal lunedì al venerdì alle 15:45, La forza di una donna torna su Canale 5 con una settimana, quella dal 28 luglio al 1 agosto 2025, decisiva. Nei nuovi episodi, la soap turca approfondisce il conflitto tra Bahar e Sirin, mentre emergono segreti che cambieranno per sempre i rapporti familiari. Tra gesti disperati, confessioni e decisioni cruciali, Bahar lotta per proteggere i suoi figli, mentre Sirin spinge tutti al limite con le sue manipolazioni.

La forza di una donna 28 luglio – 1 agosto 2025: Lunedì 28 luglio

Sirin inscena una crisi suicida. Vuole, infatti, riportare Enver a casa. Hatice, per la prima volta, cerca di resistere. Nel frattempo, Bahar chiede aiuto a Enver. Ha bisogno di denaro, ma scopre che la pensione non è disponibile. Enver, quindi, decide di trasferirsi da lei.

Martedì 29 luglio

Bahar, Nisan e Doruk trascorrono una giornata al parco. Lo fanno insieme ad Arif. Nel frattempo, Ceyda riceve una notizia inattesa. Potrà, infatti, riabbracciare il figlio Arda. Piril, invece, festeggia il compleanno dei gemelli. La tensione, però, cresce. Suat, infatti, le rivela che Bahar è ancora viva.

La forza di una donna 28 luglio – 1 agosto 2025: Mercoledì 30 luglio

Bahar scopre una verità scioccante. Enver, infatti, sapeva della relazione tra Sirin e Sarp. Lo affronta, quindi, con rabbia. Questa rivelazione, perciò, mette in crisi il loro legame. Nel frattempo, Piril cerca di convincere Alp a trasferirsi. Ceyda, invece, è distrutta e affoga nel dolore. Hikmet, infine, le offre un sostegno ambiguo.

Giovedì 31 luglio

Bahar cerca disperatamente Julide. Vuole, infatti, affidarle i figli. Poi, rintraccia Sirin e ne nasce uno scontro fisico. Le due sorelle, quindi, si picchiano. Piril, intanto, riceve delle foto. Queste, infatti, confermano la sopravvivenza di Bahar. Decide, però, di non mostrarle ad Alp. Arif, infine, confessa a Enver i suoi sentimenti.

La forza di una donna 28 luglio – 1 agosto 2025: Venerdì 1 agosto

Ceyda e Yeliz affrontano Sirin. Vogliono, infatti, difendere Bahar. Le cose, però, degenerano. Yeliz, infatti, finisce in prigione. Hikmet, intanto, tenta di buttare Ceyda dalla finestra. La polizia, però, lo ferma. Hatice, infine, scopre la gravità della malattia di Bahar. Piril, nel frattempo, continua le sue indagini.

Dove vederla

Gli episodi vanno in onda su Canale 5 alle 15:45. Sono trasmessi, infatti, dal lunedì al venerdì. Inoltre, sono disponibili in streaming su Mediaset Infinity. Si possono seguire, quindi, sia in diretta che on demand.