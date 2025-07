La Rai, attraverso la direzione Rai Pubblicità, ha comunicato le date nelle quali prenderanno il via le varie fiction dell’autunno 2025. Le prime serate dedicate alle produzioni seriali inedite sono quelle del lunedì, del giovedì e della domenica.

Fiction Rai autunno 2025, tutti i titoli del lunedì

L’autunno delle fiction della Rai prende il via con La Ricetta della Felicità. Dopo il debutto di domenica 14 settembre, le restanti tre puntate sono visibili nel prime time della domenica, dal 15 al 29 settembre. La miniserie racconta la storia di Marta Rampini, interpretata da Cristina Capotondi. Composto da quattro puntate, il titolo è realizzato da Rai Fiction e Stand By Me ed ha un ricco cast, nel quale presenziano Valeria Fabrizi, Lucia Mascino ed Andrea Roncato.

Dal 6 al 27 ottobre, invece, Rai 1 trasmette gli appuntamenti inediti della quarta stagione di Makari, poliziesco con protagonista il giornalista ed investigatore Saverio Lamanna, che ha il volto di Claudio Gioè. Dal 3 al 24 novembre tocca a Il Commissario Ricciardi 3, fiction con Lino Guanciale tratta dai romanzi di Maurizio De Giovanni. Infine, il 1° dicembre, è la volta dell’atteso Sandokan con Can Yaman.

Il giovedì con Blanca

Altre fiction Rai molto attese dell’autunno 2025 sono quelle visibili il giovedì. Due, in particolare, le produzioni seriali previste in tale collocazione.

Dal 2 ottobre al 6 novembre, l’attrice Maria Chiara Giannetta è, per la terza stagione, Blanca, agente di polizia che deve fare i conti con le difficoltà dovute alla sua cecità. Nel cast sono confermati anche Giuseppe Zeno, Enzo Paci e Sara Ciocca. New entry molto attese sono, invece, Domenico Diele e Matilde Gioli.

Giovedì 20 novembre, fino al 18 dicembre, tocca agli appuntamenti della terza stagione di Un Professore. Il protagonista Alessandro Gassman interpreta il professore di filosofia Dante Balestra, che deve fare i conti con i cambiamenti apportati dalla nuova preside, animata dall’attrice Nicole Grimaudo.

Fiction Rai autunno 2025, la programmazione tv della domenica

Infine, l’ultimo slot previsto su Rai 1 per le fiction nell’autunno 2025 è quello del prime time della domenica.

Dopo il già annunciato appuntamento del 14 settembre con La Ricetta della Felicità, dal 21 settembre al 26 ottobre è dato spazio a Cuori 3.

Segue, dal 2 al 30 novembre, la novità Balene, che racconta l’amicizia fra due sessantenni, che hanno il volto di Veronica Pivetti e Carla Signoris, costrette ad affrontare le varie sfide della vita. Da segnalare, infine, la messa in onda, il 14 dicembre, di una puntata della già citata fiction Un Professore 3.