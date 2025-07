Negli scorsi giorni, durante le presentazione dei palinsesti, la Rai ha annunciato le fiction in onda nella stagione 2025-2026. Sono vari i titoli attesi, fra gradite conferme e novità.

Palinsesti fiction Rai 2025-2026, le nuove stagioni

Grande protagonista dell’offerta fiction è, come sempre, Rai 1. La rete ammiraglia, a partire dal prossimo autunno, propone al pubblico le nuove puntate di alcuni titoli molto amati. In primis c’è la terza stagione di Blanca, consulente di Polizia non vedente interpretata da Maria Chiara Giannetta. Terza stagione anche per Cuori, fiction con protagonisti Matteo Martari e Pilar Fogliati, e per Il Commissario Ricciardi, poliziesco con al centro le indagini guidate dal personaggio interpretato da Lino Guanciale.

Fra le conferme ci sono anche Makari ed Un Professore. La prima serie arriva alla quarta stagione ed ha al centro Saverio Lamanna, scrittore di romanzi gialli con la passione per le indagini. La seconda produzione, in onda per sei settimane, segue le vicende dei ragazzi della 5°B, che anche nell’anno degli esami sono supportati dal prof. Balestra (Alessandro Gassman). Occorre attendere il 2026 per Don Matteo 15.

Le novità dell’ammiraglia

Rimanendo sempre su Rai 1, nella stagione 2025-2026 non mancano le novità. In primis c’è Sandokan, fiction ispirata ai personaggi creati da Emilio Salgari e che vanta, nel cast, Alessandro Preziosi e Can Yaman. Le attrici Cristiana Capotondi e Lucia Mascino, invece, sono le protagoniste di La ricetta della felicità. In programma, infine, la miniserie in due puntate Se fossi te, commedia sentimentale animata da Marco Bocci e Laura Chiatti.

Nel 2026 arrivano La Preside con Luisa Ranieri, Noi del Rione Sanità con Carmine Recano e Balene Amiche per sempre, che segue il travagliato rapporto fra Evelina e Milla, interpretate da Carla Signoris e Veronica Pivetti. In programma anche L’Altro Ispettore con Alessio Vassallo e Cesare Bocci, oltre a Guerrieri La regola dell’equilibrio con Alessandro Gassman.

Palinsesti fiction Rai 2025-2026, le altre reti

Anche nei palinsesti di Rai 2 e Rai 3 vi sono varie fiction nella stagione 2025-2026. Iniziando dalla seconda rete c’è Estranei, serie thriller con Elena Radonicich e Ricky Memphis. Essa è incentrata sul conflitto fra la comunità italiana e quella sikh di Correggio. L’anno prossimo, invece, torna, con la sesta stagione, Mare Fuori.

Sulla terza rete, invece, è dato spazio a Kabul, una co-produzione internazionale la cui trama è ambientata nell’estate del 2021, quando la città da cui prende il nome la serie finisce sotto il controllo dei talebani. Sempre su Rai 3 è in onda Vespucci Il viaggio più lungo, docuserie in quattro episodi dedicata al viaggio intorno al mondo compiuto dall’Amerigo Vespucci.

Su Rai Play, invece, nella stagione 2025-2026 sono rilasciate le fiction Hype, incentrata sull’ascesa di tre giovani nel mondo del rap, e L’appartamento sold out, produzione che tratta i temi dell’integrazione e dell’accettazione di sé. Attesa, sempre sulla piattaforma OTT, Tutta scena, serie con Giorgio Panariello incentrata sulla competizione fra otto giovani aspiranti attori a caccia di una importante borsa di studio.