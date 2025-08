La soap turca If you love 4-8 agosto 2025 va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14:45, con episodi disponibili anche in streaming su Mediaset Infinity. In questa settimana, la doppia vita di Leyla rischia di essere scoperta. Mentre il legame con Ateş e i bambini si fa più forte, la sua finta famiglia la mette alle strette e la zia Füsun è pronta a tutto per smascherarla.

If you love 4–8 agosto 2025: Lunedì 4 agosto

Leyla si sente sempre più a suo agio. Nel ruolo di tata, organizza una giornata speciale per i piccoli Aydos e Berit. Conquista, così, pienamente la loro fiducia.

Ateş la osserva da lontano. Egli è combattuto tra la crescente attrazione e il sospetto che lei nasconda qualcosa di importante.

Nel frattempo, Füsun incarica un investigatore. Vuole scavare nel passato di Leyla. È convinta, infatti, che lei non sia chi dice di essere veramente.

Yakup, il “padre” di Leyla, la contatta. Le ricorda, infatti, il vero scopo della sua presenza in casa Arcalı: la truffa orchestrata.

Martedì 5 agosto

Un malore improvviso di Aydos sconvolge la situazione. Costringe, infatti, Leyla e Ateş a passare la notte in ospedale, in grande apprensione. Questa vicinanza forzata li porta a un momento di grande intimità. Hanno, infatti, una conversazione sincera e rivelatrice, cementando il loro legame.

Ilgaz, la sorella maggiore, scopre un dettaglio. Trova, infatti, uno strano biglietto nella borsa di Leyla. Inizia così a nutrire seri dubbi sulla sua identità.

Nel frattempo, Füsun riceve le prime informazioni dall’investigatore che ha ingaggiato. Il nome di Leyla, infatti, non risulta in nessun registro ufficiale con quel cognome.

Bige, collega e amica di Ateş, nota la crescente sintonia tra lui e la tata. Non nasconde, perciò, la sua gelosia, osservando i due con un misto di curiosità e rancore.

If you love 4–8 agosto 2025: Mercoledì 6 agosto

Leyla si trova di fronte a un bivio cruciale. Yakup le ordina di rubare un prezioso oggetto dalla villa, ma lei si rifiuta categoricamente. È ormai troppo affezionata ai bambini per tradirli.

Lo scontro con la sua finta famiglia è durissimo. Meryem, infatti, la minaccia di rivelare tutta la verità ad Ateş, mettendola in una posizione impossibile.

Ateş, ignaro di tutto, sorprende Leyla con un regalo inatteso. Vuole ringraziarla, infatti, per il suo aiuto con i fratelli. Questo gesto, però, la manda ancora più in crisi emotiva.

Nel frattempo, Ilgaz decide di affrontare Leyla. Le chiede spiegazioni sul biglietto che ha trovato, aumentando la pressione sulla giovane tata.

Giovedì 7 agosto

Leyla, messa alle strette da Ilgaz, riesce a inventare una bugia credibile per salvarsi. Capisce, però, che la sua copertura è sempre più a rischio di essere scoperta.

Nel frattempo, Füsun ottiene una foto compromettente. Ritrae, infatti, Leyla insieme a tutta la banda di truffatori. Decide così di usarla per distruggere completamente la sua reputazione.

Durante una cena di famiglia, Füsun lancia frecciatine velenose a Leyla. Cerca, infatti, di provocarla apertamente davanti ad Ateş.

Ateş, infastidito dal comportamento aggressivo della zia, prende le difese di Leyla. Rafforza, in questo modo, involontariamente il loro legame emotivo, complicando ulteriormente le cose.

If you love 4–8 agosto 2025: Venerdì 8 agosto

Il piano di Füsun entra nel vivo della sua esecuzione. Fa recapitare ad Ateş una busta anonima contenente la foto compromettente. Questa mostra Leyla con la sua banda di truffatori.

Leyla, ignara del pericolo imminente, sta vivendo un momento di pura felicità. Gioca serenamente con i bambini nel giardino della villa, godendosi la spensieratezza del momento.

Ateş apre la busta e rimane sconvolto dalla rivelazione. Guarda la foto, poi volge lo sguardo a Leyla che gioca con i suoi fratelli. Il suo mondo crolla in un istante, mentre il dubbio atroce e il senso di tradimento si fanno strada inesorabilmente nel suo cuore. L’episodio si chiude sul suo volto, che esprime una furia e una delusione profonde.

Dove vederla

Gli episodi di If you love sono trasmessi su Canale 5 alle 14:45. Sono disponibili, inoltre, anche in streaming su Mediaset Infinity. Si possono seguire, quindi, sia in diretta che on demand.