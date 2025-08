La soap spagnola Ritorno a Las Sabinas 4–8 agosto 2025 va in onda su Rai 2 alle 8:45, con due episodi consecutivi ogni mattina. Gli episodi sono disponibili anche in streaming su RaiPlay. La settimana segna il gran finale della serie: Gracia abbandona la tenuta dopo una tragedia, Tano viene arrestato per un gesto estremo, e Esther scopre di aspettare un figlio da Tomás. Intanto, la verità su Carmen viene finalmente a galla.

Ritorno a Las Sabinas 4–8 agosto 2025: Lunedì 4 agosto

Gracia cade dalle scale e perde il bambino. Questo dramma sconvolge la famiglia. Tano, divorato dai sensi di colpa, continua a nascondere di averla avvelenata.

Miguel cerca di aiutare Paca a salvare la sua reputazione. Questa strategia, però, non piace a Esther. Lei, infatti, scopre la verità sull’aborto di Gracia.

Carmen, smascherata, tenta di uccidere Manuela. Daniel, però, si frappone e riceve un colpo di pistola.

Martedì 5 agosto

Tano fugge dalla polizia. Silvia, sconvolta, chiude Casa Larrea.

Esther, dopo un confronto con Lucía, prende coscienza dell’influenza di Paca.

Gracia si prepara a trasferirsi a Parigi per lavoro. È indecisa, però, su come comportarsi con Miguel.

Esther, infine, torna a Manterana con Tomás. Rileva, quindi, di essere incinta.

Ritorno a Las Sabinas 4–8 agosto 2025: Mercoledì 6 agosto

Gracia saluta la tenuta e parte per Parigi, lasciando Miguel solo a Manterana, segnato dalla sua partenza. Tano, ormai braccato dalle autorità, viene arrestato. Viene accusato, inoltre, di aver causato l’aborto della moglie, un dramma che lo tormenta.

Carmen, messa alle strette, è costretta a confessare. Ammette, infatti, di aver finto di essere Laura per riprendersi la sua vita, svelando un lungo inganno.

Daniel, ancora ricoverato in ospedale, riceve la visita di Manuela. Lei gli confessa i suoi sentimenti, aprendo un nuovo capitolo nella loro relazione.

Giovedì 7 agosto

Esther affronta Paca. L’accusa, infatti, di aver manipolato la sua vita. Tomás propone di lasciare Manterana. Vuole iniziare, infatti, una nuova vita con Esther.

Miguel, ferito dalla partenza di Gracia, cerca conforto nel lavoro. Si rifugia, infatti, in Lucía. Paloma, infine, riceve una lettera da Laura. Rileva, così, dettagli sconvolgenti sul passato delle Molina.

Ritorno a Las Sabinas 4–8 agosto 2025: Venerdì 8 agosto

Carmen viene trasferita in carcere. Manuela, nel frattempo, riceve l’incarico. Deve, infatti, guidare le indagini su El Acebuche.

Esther e Tomás, inoltre, annunciano ufficialmente la gravidanza, un evento che porta speranza.

Miguel decide di restare a Manterana. Vuole ricostruire, infatti, la sua vita nella tenuta.

Paca, infine, chiede perdono. Promette, perciò, di cambiare.

Dove vederla

Gli episodi di Ritorno a Las Sabinas 4–8 agosto 2025 sono trasmessi su Rai 2. Vanno in onda alle 8:45 con doppio episodio. Sono disponibili, inoltre, anche in streaming su RaiPlay.