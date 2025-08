La soap turca La Forza di una Donna 4-8 agosto 2025 va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 17:15, con episodi disponibili anche in streaming su Mediaset Infinity. In questa settimana, Bahar affronta la verità sulla relazione tra Sirin e Sarp, viene aggredita dalla sorellastra e scopre di essere gravemente malata. Intanto, Ceyda e Yeliz cercano vendetta, ma finiscono in prigione.

La Forza di una Donna 4–8 agosto 2025: Lunedì 4 agosto

Bahar scopre che Enver sapeva della relazione tra Sirin e Sarp. Per questo, lo affronta duramente.

Successivamente, Bahar si precipita a casa di Hatice. Lì, cerca Sirin. Non la trova, però, e sfoga la rabbia contro tutti.

Enver, nonostante venga cacciato, insiste per aiutarla.

Intanto, Piril cerca di convincere Alp (Sarp) a partire per l’America.

Martedì 5 agosto

Sarp nota la sua vecchia Jeep in panne. L’uomo, quindi, si perde nei ricordi con Bahar.

Yeliz è disperata per il litigio con Bahar. Ceyda, nel frattempo, cerca di consolarla.

Arif ospita Enver. Gli confessa, quindi, di esserne innamorato.

Seyfullah minaccia Hikmet. Gli impone, infatti, di allontanarsi da Ceyda.

Bahar, infine, è convinta che Sarp sia vivo. Cerca sua madre Julide, per affidarle i figli.

La Forza di una Donna 4–8 agosto 2025: Mercoledì 6 agosto

Bahar scopre che Sirin si nasconde da Jale. Per questo, la affronta immediatamente. Lo scontro tra le due sorelle è violento: Sirin aggredisce Bahar e la lascia priva di sensi per strada, in un atto di pura cattiveria.

Di conseguenza, Jale caccia Sirin di casa.

Nel frattempo, Nisan e Doruk notano un graffio sul volto della madre. Bahar, a quel punto, mente sull’accaduto per non preoccuparli.

Piril riceve delle foto di Bahar con i figli. Decide, però, di non mostrarle a Sarp.

Infine, Hikmet confessa il suo amore per Ceyda. Viene, però, minacciato da Seyfullah, che non approva il loro legame.

Giovedì 7 agosto

Arif cerca di parlare con Bahar. Lei, però, lo respinge nuovamente.

Ceyda e Yeliz decidono di vendicarsi di Sirin. L’incontro, però, degenera.

Sirin chiama aiuto. Per questo, la polizia arresta Yeliz.

Hikmet, in un impeto di follia, tenta di uccidere Ceyda. La polizia, però, la salva. Paradossalmente, proprio Ceyda viene arrestata subito dopo.

Nel frattempo, Piril continua a indagare su Bahar, preoccupata per le implicazioni della sua presenza.

La Forza di una Donna 4–8 agosto 2025: Venerdì 8 agosto

Hatice scopre una verità drammatica. Bahar, infatti, è gravemente malata. Soffre di anemia e ha bisogno di un trapianto di midollo. Questa notizia, quindi, la porta a giustificare i comportamenti della figlia, capendo la sua disperazione.

Nel frattempo, Ceyda e Yeliz vengono scarcerate. Il marito di Yeliz, però, chiede immediatamente il divorzio, aggiungendo ulteriore dolore.

Bahar, sempre più provata dalla malattia, continua a cercare Julide. Si interroga, inoltre, sul futuro incerto dei suoi figli, cercando una soluzione per il loro bene.

Dove vederla

Gli episodi di La Forza di una Donna sono trasmessi su Canale 5. Vanno in onda alle 17:15, dal lunedì al venerdì. Sono disponibili, inoltre, anche in streaming su Mediaset Infinity. Si possono seguire, quindi, sia in diretta che on demand.