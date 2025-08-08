Si intitola In Trincea la puntata al centro della serata One Chicago, composta dalle serie Chicago Fire, Chicago PD e Chicago MED. Le produzioni, appartenenti al medesimo universo narrativo realizzato Derek Haas, Michael Brandt e Dick Wolf, sono trasmesse venerdì 8 agosto, dalle 21:20 circa, su Italia 1.

One Chicago puntata In Trincea, regista e dove è girata

Le produzioni seriali appartenenti all’universo narrativo One Chicago sono realizzate dalla Wolf Entertainment. Tutte girate ed ambientate a Chicago, hanno debuttato, negli Stati Uniti, sull’emittente locale NBC, ottenendo ottimi dati di ascolto.

Al momento, tutti e tre i titoli sono visibili, in prima serata, Italia 1. Il lunedì, in particolare, è dato spazio alla dodicesima stagione di Chicago PD. Il mercoledì segue il decimo capitolo di Chicago MED. Il venerdì, infine, è la volta dei pompieri di Chicago Fire 13.

L’episodio In trincea ha come regista Vittorio Teran. La sceneggiatura, invece, è scritta da Reza Tabrizi.

One Chicago puntata In Trincea, la trama

Nel corso dell’appuntamento dal titolo In Trincea, i pompieri della Caserma 51 sono chiamati ad intervenire all’interno di un grattacielo, dove si è appena verificata una disastrosa esplosione che ha causato un grande incendio. Tutti i dipartimenti di primo soccorso della città accorrono sul luogo per prestare soccorso alle numerose vittime. Kelly Severide e il comandante Pascal, analizzando la scena, sospettano che non si sia trattato di un incidente, bensì di una rapina.

Spoiler finale

Ben presto, però, la situazione degenera. L’ipotesi dei vigili del fuoco trova conferme quando i poliziotti protagonisti di Chicago PD si trovano costretti ad affrontare il gruppo di malviventi. Essi sono armati e nel conflitto che ne consegue rimane gravemente ferita Trudy Platt. La sergente è trasportata subito al Gaffney Chicago Medical Center e i protagonisti di Chicago MED fanno di tutto per salvarla.

Nel frattempo, l’agente Adam Ruzek e la tenente Stella Kidd entrano all’interno di un vagone della metropolitana quando si verifica una nuova esplosione. La deflagrazione ha chiuso ogni possibile via di fuga e i due protagonisti rimangono, dunque, intrappolati.

One Chicago puntata In Trincea, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati durante l’episodio In Trincea di One Chicago, in onda l’8 agosto su Italia 1.