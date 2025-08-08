Redemption Day è un film thriller del 2021 che segna il debutto alla regia di Hicham Hajji, trasmesso in Italia su Sky Cinema Uno. Il film, infatti, racconta la missione disperata e solitaria di un eroe di guerra per salvare sua moglie, rapita da un gruppo terroristico ai confini tra Marocco e Algeria. Tra scene d’azione mozzafiato, tensione psicologica e intrighi geopolitici, la pellicola offre uno sguardo crudo sulle profonde cicatrici lasciate dalla guerra e sulle complesse scelte morali dei suoi protagonisti.

Regia, produzione e protagonisti del film Redemption Day

Hicham Hajji firma la regia del suo primo lungometraggio, dimostrando una solida mano nel genere action. Inoltre, la produzione nasce da una collaborazione internazionale tra Capitol Films e H Films, con riprese che si sono divise tra gli Stati Uniti e il Marocco. Il protagonista è il carismatico Gary Dourdan, che guida un cast internazionale di grande spessore, che include nomi come Serinda Swan, Andy García, Ernie Hudson e Martin Donovan.

Dove è stato girato?

La produzione ha girato gran parte del film in Marocco, sfruttando la bellezza e l’autenticità di location come le città imperiali di Casablanca e Marrakech, ma anche le vaste e aride zone desertiche del sud. Allo stesso tempo, alcune scene chiave ambientate negli Stati Uniti hanno trovato la loro cornice a Los Angeles, in California. Di conseguenza, questa scelta di location autentiche contribuisce in modo significativo a rafforzare il realismo e la tensione della narrazione.

Trama del film Redemption Day

La storia segue il capitano Brad Paxton (Gary Dourdan), un decorato marine statunitense che, dopo aver servito in Siria, soffre di disturbo da stress post-traumatico. Tornato a casa, cerca disperatamente di riadattarsi alla vita civile accanto a sua moglie Kate (Serinda Swan), un’archeologa di fama, e alla loro figlia Clair. Tuttavia, il suo fragile equilibrio va in pezzi quando Kate parte per una spedizione in Marocco. Durante uno scavo, infatti, scopre un’antica città perduta ma, avventurandosi oltre il confine, un gruppo di terroristi affiliati all’Isis la rapisce.

Di fronte a questa tragedia, Brad è costretto a rispolverare le sue abilità militari e a tornare in azione. La situazione, però, si complica immediatamente. Da un lato, il governo americano si mostra riluttante a intervenire per non creare un incidente diplomatico. Dall’altro, la richiesta di riscatto dei terroristi è esorbitante. Sentendosi abbandonato, Brad decide di agire da solo. Pertanto, si reca in Marocco, dove trova un improbabile alleato nell’ambasciatore americano Williams (Andy García) e in un agente dell’antiterrorismo marocchino. Inizia così una disperata corsa contro il tempo, in cui Brad dovrà affrontare non solo i rapitori, ma anche una rete di interessi politici e traffici internazionali molto più grande di lui.

Spoiler finale

Alla fine, capendo che le vie diplomatiche sono un vicolo cieco, Brad lancia una rischiosa operazione di salvataggio non autorizzata. Dopo aver localizzato il covo dei terroristi nel profondo sud del Marocco, si infiltra nella loro base e, dopo un violento scontro a fuoco, riesce a liberare Kate. Durante la missione, tuttavia, scopre una verità sconvolgente: il rapimento non è stato un atto casuale.

Infatti, un potente e corrotto faccendiere americano (Martin Donovan) lo ha orchestrato per sabotare un accordo su un oleodotto e favorire i propri interessi petroliferi. Il leader terrorista era solo una pedina nel suo gioco. Il film si chiude quindi con Brad che non solo salva sua moglie, ma smaschera anche il complotto. Tornato negli Stati Uniti, denuncia la corruzione ai più alti livelli e sceglie finalmente di abbandonare la vita militare per dedicarsi completamente alla sua famiglia, trovando così la sua vera redenzione.

Cast completo del film Redemption Day

Infatti, il cast di Redemption Day riunisce attori di fama internazionale e volti noti del cinema d’azione e drammatico, che offrono interpretazioni intense e credibili.