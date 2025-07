Venerdì 18 luglio, Italia 1 manda in onda gli appuntamenti Nella pelle e La tana del coniglio di Chicago Fire 13. Come di consueto, la serie prende il via alle 21:20 circa.

Chicago Fire 13 Nella pelle, regista e dove è girata

Realizzata dalle società Universal Television e Wolf Entertainment, gli ideatori del titolo sono Michael Brandt e Derek Haas, che lavorano anche a Chicago PD e Chicago MED, produzioni che appartengono al medesimo universo narrativo della produzione incentrata sulle vicende dei vigili del fuoco della Caserma 51.

La sceneggiatura della tredicesima stagione di Chicago Fire è firmata da Vittorio Teran, Alec Pozzi, Danielle Nicki, Nancy Kiu e Matt Whitney. I registi presenti dietro la macchina da presa sono Reza Tabrizi, Paul McCrane, Brenna Malloy, Lisa Demaine, Erica Cappiello e Matt Earle Beesley.

Buoni gli ascolti ottenuti dalla serie nell’esordio dello scorso venerdì, quando la prima puntata ha tenuto compagnia a 858 mila telespettatori, per una share del 7%.

Chicago Fire 13 Nella pelle, la trama

Nel corso dell’appuntamento intitolato Nella pelle di Chicago Fire 13, Violet e Novak rispondono ad una chiamata molto difficile, durante la quale decidono di far nascere una bambina da una donna oramai già deceduta. Tale decisione comporta delle gravi ripercussioni per Violet, a cui i vertici del dipartimento revocano la licenza di paramedico.

Severide, intanto, prova a mettersi in contatto con Damon dopo che quest’ultimo è stato allontanato dalla Caserma. La tenente Kidd ha non poche difficoltà nel riuscire a trovare un nuovo vigile del fuoco per la squadra.

La tana del coniglio, la trama

A seguire inizia l’episodio La tana del coniglio di Chicago Fire 13. Nell’appuntamento, Stella e Severide iniziano ad indagare su una società di autotrasporti, che si ritrova troppo spesso in gravi incidenti stradali. La tenente, nel tentativo di riuscire a scoprire la verità, chiede aiuto a Lisa. Infine, Carver si trova costretto a fare i conti con la sua vita privata. Da una parte vorrebbe uscire con Violet, ma dall’altra non ha intenzione di concludere la relazione con la sua attuale fidanzata.

Chicago Fire 13 Nella pelle, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati durante Chicago Fire, la cui tredicesima stagione procede con due nuovi episodi il 18 luglio, dalle ore 21:20 circa su Italia 1.