Le anticipazioni della soap turca La Forza di una Donna, per la settimana dall’11 al 15 agosto 2025, promettono puntate ad altissima tensione. La serie va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 17:15, con gli episodi disponibili anche in streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity. In questi giorni, infatti, il ritorno inaspettato di un personaggio creduto morto sconvolgerà ogni equilibrio. Mentre Sirin si troverà faccia a faccia con il fantasma di Sarp, dall’altro lato Bahar dovrà combattere contro nuove difficoltà economiche. Di conseguenza, l’amicizia tra le donne si rafforzerà, portandole a prendere decisioni drastiche per il loro futuro.

La Forza di una Donna 11–15 agosto 2025: Lunedì 11 agosto

La settimana si apre con un dramma. Infatti, per Yeliz arriva il colpo di grazia: dopo l’arresto, Teoman non solo la lascia, ma le comunica freddamente la sua intenzione di divorziare. Di conseguenza, rimasta sola e senza un posto dove andare, la donna trova rifugio a casa di Bahar, la quale tenta inutilmente di far ragionare il marito dell’amica. Per confortarla, quindi, si stringono attorno a lei anche Ceyda ed Enver. Nel frattempo, anche Enver, ospite di Arif, attraversa un momento difficile e, cercando conforto nell’alcol, si ubriaca e dimentica un importante appuntamento promesso a Hatice. A scuola, intanto, la piccola Nisan subisce le prese in giro dei compagni per i pidocchi. Tuttavia, suo fratello Doruk la difende con coraggio. Nonostante tutto, questo gruppo di anime ferite inizia a pianificare un futuro comune, pur nella precarietà.

Martedì 12 agosto

La giornata inizia con una buona notizia per Bahar: infatti, grazie a uno sciopero guidato dalla sua collega Ferdane, riesce a farsi reintegrare nel laboratorio tessile. La serenità, però, dura molto poco. A casa di Hikmet, infatti, la situazione precipita quando Seyfullah, convinto che il genero tradisca sua figlia, gli spara. In un gesto eroico, Peyami si frappone e rimane ferito al posto suo. Trasportato in ambulanza, l’uomo, credendosi in punto di morte, confessa di aver tradito la fiducia di Hikmet, vendendolo al suocero.

Ma il vero colpo di scena deve ancora arrivare. Per caso, Sarp incontra Sirin e la trascina con la forza al cimitero. Qui, l’uomo l’accusa di avergli rovinato la vita. Lei, terrorizzata, fugge e si rifugia proprio davanti alle lapidi che Suat aveva fatto costruire per Bahar, Nisan e Doruk. Credendoli morti, Sirin è sconvolta e corre disperata da Bahar, che però la respinge. Alla fine, crolla e confessa a sua madre Hatice la verità sconvolgente: Sarp è vivo.

La Forza di una Donna 11–15 agosto 2025: Mercoledì 13 agosto

Sul fronte sentimentale, Jale prende una decisione drastica e chiude definitivamente la sua relazione con Musa. Quest’ultimo, quindi, si trasferisce in un appartamento vicino a quello di Bahar. Durante una cena improvvisata, conosce Yeliz e tra i due nasce subito una certa sintonia. Nel frattempo, i piccoli di casa vivono i loro drammi: Doruk racconta a Nisan qualcosa che ha sentito a scuola, turbando profondamente la sorella. Fortunatamente, Bahar interviene per rassicurarli. Intanto, Sirin riceve un messaggio misterioso sul telefono che la spaventa a morte. Ceyda, dal canto suo, va a trovare Hikmet in ospedale e chiede a Seyfullah di cancellare il suo debito, ma l’uomo rifiuta categoricamente. Per giustificare la sua presenza lì, quindi, si inventa una finta relazione con Peyami.

Giovedì 14 agosto

La tensione continua a salire. Mentre la separazione tra Jale e Musa prosegue, la dottoressa è sempre più preoccupata per la salute mentale di Sirin, dato che è l’unica donatrice di midollo compatibile con Bahar. Sebbene Sezai le offra il suo supporto, Jale è troppo coinvolta nel suo divorzio per concentrarsi su altro. Altrove, Alp cerca disperatamente risposte da sua madre riguardo ai segreti di Piril e Suat, ma la donna si rifiuta ostinatamente di parlare. Contemporaneamente, Bahar deve affrontare una grave crisi economica, aggravata dalla rottura dello scaldabagno. Enver spera di poterla aiutare con i soldi che dovrebbe ricevere da Abbas, ma i suoi piani vanno in fumo quando l’uomo ritira le camicie senza pagare. Infine, a complicare il quadro, Julide continua con il suo spietato ricatto nei confronti di Suat.

La Forza di una Donna 11–15 agosto 2025: Venerdì 15 agosto

Il finale di settimana è esplosivo. Per prima cosa, Seyfullah, dopo la bugia di Ceyda, annuncia che lei dovrà sposare Peyami per salvare l’onore. Subito dopo, Jale comunica a Enver e Hatice una notizia cruciale: Sirin è l’unica donatrice compatibile per salvare la vita di Bahar. Questa rivelazione, tuttavia, scatena una lite furibonda tra i due, che arrivano a dichiararsi pronti al divorzio. Nel frattempo, le sfortune di Yeliz non finiscono: Teoman, infatti, le toglie anche l’auto, lasciandola completamente a piedi. Di fronte a tante avversità, Bahar, Ceyda e Yeliz prendono una decisione importante: si alleano, pronte a tutto per affrontare le difficoltà e cambiare finalmente vita. Infine, Sirin, sempre più paranoica, confida i suoi sospetti su Sarp a Levent, ma proprio in quel momento scopre di essere pedinata da un uomo misterioso mandato da Suat.

Dove vederla

Gli episodi di La Forza di una Donna 11–15 agosto 2025 sono trasmessi su Canale 5 alle 17:15 e sono disponibili anche in streaming, dopo la messa in onda, sulla piattaforma Mediaset Infinity.