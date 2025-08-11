Le anticipazioni dall’11 al 15 agosto 2025 della soap turca If You Love (titolo originale: Ya Çok Seversen), in onda su Canale 5, promettono una settimana ad altissima tensione. La serie va in onda da lunedì a giovedì alle 15:15, con gli episodi sempre disponibili anche in streaming su Mediaset Infinity. È importante notare che venerdì 15 agosto la serie non andrà in onda per la tradizionale pausa di Ferragosto. In questi giorni, infatti, mentre la relazione tra Ates e Leyla si fa sempre più intensa, un bacio inatteso e una fitta rete di bugie rischiano di far crollare tutto. Allo stesso tempo, la maison Arcali affronta una grave crisi produttiva, e la banda di Yakup decide di accelerare il suo diabolico piano per derubare Ates.

If You Love 11–14 agosto 2025: Lunedì 11 agosto

La settimana si apre con un gesto inaspettato da parte di Ates. Infatti, per proteggere i preziosi ricordi dei suoi fratellastri, fa montare una lussuosa tenda da glamping nel giardino della tenuta. Subito dopo, in un momento di grande tenerezza, restituisce a Leyla il suo ciondolo a forma di farfalla, simbolo del loro legame. La perfida Fusun, intanto, non smette di tramare. Per questo motivo, convince Ilgaz a far sparire la piccola Berit, con l’obiettivo di colpire Leyla e farla licenziare. La situazione, però, precipita quando Yakup mette Leyla alle strette: o coinvolge Ates in una truffa finanziaria, o lui denuncerà tutta la banda, mandandola in prigione.

La tensione raggiunge il culmine durante una serata che Ates trascorre con Bige. Infatti, riceve una chiamata allarmata da Ilter: Berit è scomparsa. Di conseguenza, scattano immediatamente le ricerche. Tuttavia, Ates scopre presto che Fusun ha corrotto il personale e che la sparizione era solo una crudele messinscena. Smascherato il piano, quindi, decide di riassumere Leyla, la quale, sotto la pressione di Yakup, non può fare altro che accettare.

Martedì 12 agosto

Sul fronte lavorativo, la tensione è alle stelle. La maison Arcali, infatti, deve rifare da capo un’intera collezione di abiti in soli quattro giorni. Ma è nella tenuta che l’imbarazzo raggiunge il culmine: Ates entra per errore nel bagno di Leyla proprio mentre lei è sotto la doccia. La situazione, estremamente imbarazzante, provoca in Ates un forte attacco di panico, legato ai suoi traumi passati. Leyla, con dolcezza, lo aiuta a riprendersi, ma lui si chiude in un ostinato silenzio. A complicare ulteriormente le cose, la banda di Yakup si infiltra nella tenuta, fingendosi una famiglia di operai.

La serata, tuttavia, si conclude con un colpo di scena. Durante la presentazione di un nuovo abito verde, Ates insiste perché sia Leyla a indossarlo. Complice l’atmosfera, scatta un bacio appassionato tra i due in piscina. Peccato che, il giorno dopo, Ates sembri non ricordare assolutamente nulla dell’accaduto, lasciando Leyla ferita e confusa.

If You Love 11–14 agosto 2025: Mercoledì 13 agosto

La giornata inizia nel caos più totale: la polizia arresta Ilgaz e Baris. Ates, quindi, corre in commissariato per aiutarli. Prima di uscire, però, lascia a Ilter una busta che contiene il vero nome di Leyla, un’informazione che potrebbe smascherarla. Quando Ilter sta per aprirla, Leyla, con un’astuta mossa, finge uno svenimento e la portano in ospedale, guadagnando tempo. Di conseguenza, la banda cerca disperatamente di entrare nello studio di Ilter per recuperare la busta compromettente. Più tardi, Leyla chiede spiegazioni ad Ates riguardo alla sera prima, ma lui, ancora confuso, nega che sia successo qualcosa tra loro. La famiglia, poi, partecipa a una gara di orienteering nel bosco. Durante la sfida, però, un flashback colpisce in pieno Ates: ricorda finalmente il bacio in piscina e ne resta profondamente turbato.

Giovedì 14 agosto

Messa alle strette, Leyla è costretta a portare avanti il piano di Yakup. La situazione si complica quando Hasan, un vecchio conoscente, riconosce nella tenuta una delle truffatrici della banda, ma Leyla riesce a depistarlo con una bugia. In azienda, intanto, una nuova crisi costringe Bige e Ates a una decisione drastica: partire immediatamente per l’Italia alla ricerca di un nuovo fornitore di tessuti. Leyla, fiutando l’opportunità per la truffa, si unisce a loro, fingendo di conoscere dei commercianti sul posto. Nel frattempo, Ilter e Yakup litigano per un violino da regalare a Ilgaz. Di fronte a questa partenza imminente, la banda decide di accelerare il piano, che diventa ancora più diabolico: non più un semplice furto, ma far innamorare Ates, spingerlo al matrimonio e poi derubarlo di tutto.

If You Love 11–14 agosto 2025: Venerdì 15 agosto

La settimana di If You Love si conclude in anticipo. Infatti, in occasione della festività di Ferragosto, la soap non andrà in onda. Quel giorno Canale 5 trasmetterà solo Beautiful (in replica) e La forza di una donna.

