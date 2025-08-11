Quella al via a settembre 2025 si prospetta essere un’edizione ricca di novità per Tu Si Que Vales. Lo show del sabato sera di Canale 5, infatti, proseguirà la svolta, già iniziata lo scorso anno, incentrata sul maggiore intrattenimento.

Tu Si Que Vales 2025, la parata di ospiti

A differenza del passato, infatti, Tu Si Que Vales 2025 potrà contare su una lunghissima lista di ospiti vip. Essi, ogni settimana, si alternano sul palco del programma per dar vita a duetti musicali e a momenti di intrattenimento in compagnia del cast fisso dello show.

Second0 le indiscrezioni fino ad ora emerse, il programma di Maria De Filippi può contare su due volti della Rai, ovvero le conduttrici Alessia Marcuzzi (nella giuria di Tale e Quale Show) e Mara Venier (padrona di casa di Domenica In).

Gli ospiti musicali, che cantano insieme ai giudici, dovrebbero essere Noemi, Romina Power ed Emma Marrone. A loro si uniscono altri volti molto noti della televisione nostrana, come Luca Argentero, Francesco Arca, Tina Cipollari, Cesara Buonamici, Nicolò De Devitiis e le ginnaste Asia ed Alice D’Amato.

Una scelta per fronteggiare, negli ascolti, Ballando con le stelle

L’esigenza di dare un cambio di marcia a Tu Si Que Vales era emersa già nel corso della passata edizione. Il format, d’altronde, ha avuto più di qualche difficoltà, dal punto di vista degli ascolti, contro la concorrenza di Ballando con le stelle, su Rai 1. Dopo anni di rincorse, il programma dell’ammiraglia della TV di Stato è riuscito, in più di una occasione, a vincere la sfida Auditel.

Dunque è emersa, con ogni probabilità, l’esigenza di modificare il meccanismo di funzionamento di Tu Si Que Vales. Lo scorso anno, per provare a risollevare gli ascolti, gli studi Mediaset avevano dato il benvenuto ad ospiti come Ilary Blasi, Christian De Sica, Beppe Vessicchio e Gaia.

Tu Si Que Vales 2025, arriva Paolo Bonolis in giuria

Altra novità di rilievo di Tu Si Que Vales 2025 è il cambio in giuria. Come è noto da settimane, infatti, Gerry Scotti, volto del programma sin dalla prima edizione, ha deciso di abbandonare il format per concentrarsi su La Ruota della Fortuna. Al suo posto arriva Paolo Bonolis.

Confermato il resto del cast, ovvero i giudici Luciana Littizzetto, Rudy Zerbi e Maria De Filippi, oltre alla giudice popolare Sabrina Ferilli. Il programma, come promesso durante la presentazione alla stampa dello scorso luglio, avrà una durata minore, terminando verso mezzanotte.