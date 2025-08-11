Le anticipazioni della soap turca Forbidden Fruit, per la settimana dall’11 al 15 agosto 2025, promettono puntate cariche di colpi di scena e forti emozioni. La serie, infatti, va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14:10, con gli episodi sempre disponibili anche in streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity. In questi giorni, assisteremo a tensioni familiari, gelosie esplosive e rivelazioni inaspettate. In particolare, Zeynep affronterà Alihan in un modo del tutto sorprendente, mentre Yildiz si ritroverà al centro di uno scandalo social. Infine, Zehra vivrà un momento drammatico durante una festa, che genererà il panico tra tutti gli invitati.

Forbidden Fruit 11–15 agosto 2025: Lunedì 11 agosto

La settimana inizia con una Zeynep sull’orlo di una crisi di nervi. Infatti, stressata dal lavoro e frustrata dalla sua situazione sentimentale, accetta di uscire con Alihan ed Emir. La serata, tuttavia, degenera rapidamente. Zeynep, infatti, beve troppo e finisce per litigare con tutti, scagliandosi soprattutto contro Alihan, con cui ha chiaramente un conto in sospeso. Nel frattempo, Zehra fa una scoperta devastante: suo marito Sinan sta segretamente progettando una fuga romantica con un’altra donna. Quando Halit lo viene a sapere, non solo si infuria con lei, ma la accusa anche di aver causato ingenti danni economici alla famiglia. Di conseguenza, il ritorno di Zehra a casa esaspera ulteriormente Yildiz, che vede minacciata la sua tranquillità.

Martedì 12 agosto

Per chiarire la situazione imbarazzante della sera prima, Alihan organizza una cena con Halit e Yildiz. Il suo obiettivo è spiegare che tra lui e Zeynep non è successo nulla, e che si sono solo addormentati insieme a causa dell’alcol. Poco dopo, durante un importante evento mondano, Yildiz e l’amica Defne commettono un errore clamoroso: avviano per sbaglio una diretta social mentre criticano aspramente la manager del locale. Ovviamente, il video diventa immediatamente virale, scatenando un nuovo scandalo. Di fronte all’ennesima leggerezza della moglie, Halit reagisce con estrema durezza. Allo stesso tempo, il nuovo socio Cem mostra un interesse sempre più evidente per Zeynep, scatenando una forte gelosia in Alihan. Infine, la giovane Lila mente ai genitori per uscire con un’amica, ma in realtà incontra di nascosto Ates, che la invita a una festa privata.

Forbidden Fruit 11–15 agosto 2025: Mercoledì 13 agosto

Zeynep prende una posizione netta e respinge con fermezza le avances di Alihan, mentre si avvicina sempre di più all’affascinante Cem. La tensione, intanto, si taglia con il coltello a un evento mondano, dove Ender e Yildiz si ritrovano faccia a faccia, riaccendendo immediatamente la loro storica e spietata rivalità. La serata, però, prende una piega drammatica durante la festa di inaugurazione della nuova casa di Yildiz. Qui, infatti, Lila convince la sorella a coprirla e sgattaiola via per andare alla festa di Ates. Nel corso della serata, invece, Zehra, in un momento di confusione, cade accidentalmente in mare, generando il panico tra tutti gli invitati. Cogliendo l’occasione, Defne tenta un approccio con Halit, ma lui la respinge senza esitazione.

Giovedì 14 agosto

Alihan, disperato e non disposto a perderla, ricorre a una mossa estrema. Per questo motivo, costringe Zeynep a restare chiusa in ascensore con lui, determinato a ottenere finalmente un chiarimento sui suoi sentimenti. Prima di lasciarla andare, le consegna una vecchia videocassetta con un indizio sul luogo segreto in cui la aspetterà. Zeynep, confusa e indecisa, si confida con Yildiz, che la spinge ad accettare l’invito. Nel frattempo, Lila si mette nei guai: si incontra con Ates e lo segue fino a casa sua, ignara delle sue vere intenzioni. Allo stesso tempo, Ender fa la conoscenza di Kemal, un uomo d’affari tanto affascinante quanto misterioso, il cui passato potrebbe rivelarsi un’arma potentissima da usare contro Yildiz.

Forbidden Fruit 11–15 agosto 2025: Venerdì 15 agosto

Il finale di settimana è carico di delusione e nuovi intrighi. Infatti, Zeynep decide di dare una possibilità ad Alihan e si reca nel luogo dell’appuntamento. Tuttavia, lui non si presenta. L’uomo, infatti, è stato trattenuto da un grave imprevisto che coinvolge sua nipote Lila. In ufficio, nel frattempo, Caner continua a stuzzicare e provocare Zeynep, mettendo a dura prova la sua pazienza. Intanto, Zerrin, preoccupata per il figlio, incarica Caner di sorvegliare segretamente Zeynep e Alihan, mentre allo stesso tempo spinge quest’ultimo tra le braccia della sua amica Hira. Infine, Ender, fiutando l’opportunità, inizia a indagare a fondo sul passato di Kemal, pronta a usare ogni informazione come un’arma per distruggere le sue nemiche.

Dove vederla

Gli episodi di Forbidden Fruit 11–15 agosto 2025 sono trasmessi su Canale 5 alle 14:10 e sono disponibili anche in streaming, subito dopo la messa in onda, sulla piattaforma Mediaset Infinity.