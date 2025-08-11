Stasera in tv lunedì 11 agosto 2025 propone una programmazione variegata tra fiction biografiche, serie investigative, concerti, film cult e commedie romantiche. Su Rai 1 va in onda Io sono Mia, il film dedicato alla vita di Mia Martini. Canale 5 trasmette Annalisa – Tutti in Arena, mentre su Rai 2 prosegue la serie giudiziaria Elsbeth. Italia 1 propone Chicago P.D., La7 punta sulla commedia 50 volte il primo bacio, e TV8 rilancia I delitti del BarLume. Ecco la guida completa.

Stasera in TV lunedì 11 agosto 2025, Rai

Rai 1, ore 21:30 – Io sono Mia

Film biografico con Serena Rossi nei panni di Mia Martini. La storia della cantante, tra successi, ingiustizie e rinascita, viene raccontata con intensità e rispetto, ripercorrendo le tappe più significative della sua carriera.

Rai 2, ore 21:00 – Elsbeth

Tre episodi consecutivi: “Consulenza”, “Scene da un ristorante italiano” e “Vedo… un omicidio”. L’avvocatessa Elsbeth Tascioni, brillante e anticonvenzionale, affronta casi intricati con ironia e intuito.

Rai 3, ore 21:20 – Filorosso

Manuela Moreno conduce una nuova puntata del programma di attualità. Si analizzano le sfide economiche e sociali dell’estate italiana, con ospiti e reportage.

Rai 4, ore 21:20 – Fuori in 60 secondi

Film d’azione con Nicolas Cage. Un ex ladro d’auto deve tornare in attività per salvare il fratello, rubando 50 auto in una notte.

Rai Movie, ore 21:10 – Cavalcarono insieme

Western del 1961 con James Stewart e Richard Widmark. Due ufficiali dell’esercito affrontano una missione pericolosa tra conflitti e alleanze.

Rai Premium, ore 21:20 – Labirinto d’amore

Film romantico. Una giovane donna si ritrova coinvolta in un triangolo sentimentale tra il passato e il presente, tra scelte difficili e desideri irrisolti.

Programmi Mediaset, La7, TV8, Nove

Canale 5, ore 21:20 – Annalisa – Tutti in Arena

Concerto evento registrato all’Arena di Verona. Annalisa ripercorre i suoi successi con ospiti e scenografie spettacolari. Una serata all’insegna della musica pop italiana.

Italia 1, ore 21:20 – Chicago P.D.

Due episodi: “Il buon pastore” e “Il salvatore”. La squadra affronta un caso che coinvolge la criminalità organizzata, tra tensioni interne e indagini serrate.

Rete 4, ore 21:25 – Kursk

Film drammatico basato su una storia vera. Il sottomarino russo Kursk affonda nel Mare di Barents e i marinai lottano per sopravvivere mentre le autorità tergiversano.

La7, ore 21:15 – 50 volte il primo bacio

Commedia romantica con Adam Sandler e Drew Barrymore. Henry si innamora di Lucy, che soffre di perdita di memoria a breve termine. Ogni giorno è un nuovo primo appuntamento.

TV8, ore 21:30 – I delitti del BarLume – Il telefono senza fili

Un cadavere viene ritrovato in un casotto abbandonato. Massimo e i pensionati investigano tra battute, sospetti e ironia toscana.

Nove, ore 21:30 – Chelsea – Milan

Amichevole internazionale dallo Stamford Bridge. Il Milan affronta il Chelsea in preparazione alla nuova stagione.

I film di questa sera in TV – lunedì 11 agosto 2025

Iris, ore 21:15 – Il Cavaliere di Lagardère

Film d’avventura francese. Un uomo cerca vendetta per l’assassinio del suo amico e protegge la figlia dell’uomo ucciso. Duelli, intrighi e onore.

La5, ore 21:10 – Escándalo – Storia di un’ossessione

Serie spagnola. Inés, dopo un aborto spontaneo, sviluppa un legame ossessivo con un adolescente, tra desiderio e senso di colpa.

Cielo, ore 21:20 – Son of a Gun

Thriller australiano con Ewan McGregor. Un giovane detenuto viene coinvolto in un piano di evasione e rapina, tra tradimenti e tensioni.

Italia 2, ore 23:00 – Attacco al potere: Paris Has Fallen

Episodio 7 e 8 della serie action ambientata in una Parigi sotto assedio. Un agente speciale cerca di sventare un attentato.

La7D, ore 21:20 – Un giorno come tanti

Commedia romantica con Kate Winslet e Josh Brolin. Una madre single offre rifugio a un fuggitivo, dando inizio a una storia d’amore inattesa.

I film su Sky – lunedì 11 agosto 2025

Sky Cinema Uno, ore 21:15 – Twisters

Kate Carter, ex meteorologa, torna in campo quando un sistema atmosferico minaccia il Midwest. Thriller catastrofico con tensione crescente.

Sky Cinema Action, ore 21:00 – Heart of the Sea – Le origini di Moby Dick

Un equipaggio di balenieri si scontra con una balena gigante. Avventura epica con Chris Hemsworth, ispirata a eventi reali.

Sky Cinema Collection, ore 21:15 – I delitti del BarLume – Aria di mare

Un nuovo omicidio scuote il bar più famoso della Toscana. Massimo e i pensionati tornano in azione con ironia e intuizione.

Sky Cinema Comedy, ore 21:00 – Una notte da leoni 2

Il gruppo di amici si risveglia a Bangkok senza memoria. Commedia demenziale e cult generazionale, tra caos e risate.

Sky Cinema Family, ore 21:00 – C’è tempo

Stefano Fresi in una commedia surreale. Un uomo scopre di avere un fratello adolescente e parte con lui per un viaggio che cambierà entrambi.

Sky Cinema Romance, ore 21:00 – Mamma mia! – Ci risiamo

Sophie cerca di riaprire l’hotel Bella Donna. Musical romantico con Amanda Seyfried, Lily James e Meryl Streep, tra canzoni degli ABBA e nostalgia.