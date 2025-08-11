La soap spagnola La Promessa va in onda ogni giorno su Rete 4 alle 19:40, con le repliche programmate al mattino e la possibilità di seguire tutte le puntate anche in streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity. Infatti, nella settimana dall’11 al 17 agosto 2025, assisteremo a eventi che scuoteranno dalle fondamenta gli equilibri del palazzo. Il ritorno a sorpresa di Pia e Romulo, infatti, creerà nuove tensioni, mentre Jana si troverà a fronteggiare nuove e inaspettate pressioni. Allo stesso tempo, Catalina nasconde un segreto che potrebbe cambiare ogni cosa.

La Promessa 11–17 agosto 2025: Lunedì 11 agosto

La settimana si apre con una mossa a sorpresa da parte di Cruz. Infatti, la marchesa decide di riassumere Pia e Romulo, ma non per bontà d’animo. Al contrario, lo fa per pura strategia, temendo che i potenti duchi de Los Infantes possano usarli per ottenere informazioni compromettenti sui De Luján. Di conseguenza, la notizia sconvolge Petra, che teme di perdere il suo ruolo di potere all’interno della servitù. Nel frattempo, l’imminente matrimonio tra Curro e Julia spinge la determinata Martina a intervenire, poiché non vuole assolutamente che Curro si sacrifichi per un’unione combinata e priva d’amore. Mentre Jana continua le sue lezioni con l’istitutrice Gloria Ros, quest’ultima prende una decisione cruciale che potrebbe cambiare per sempre il destino della giovane. Infine, Catalina comunica la sua ferma volontà di restare a La Promessa fino al parto, scatenando l’ira di Cruz, e Maria Fernández fa una scoperta inquietante sulla casa parrocchiale che mette in serio dubbio le affermazioni di padre Samuel.

Martedì 12 agosto

Cruz, furiosa, si lamenta con Alonso per la decisione di Catalina di restare, ma il marchese, per una volta, si mostra irremovibile e sostiene la figlia. Intanto, nelle cucine, c’è grande delusione tra i cuochi per non poter partecipare al matrimonio di Catalina. Tuttavia, Lope propone un’idea geniale per permettere a tutti di esserci, anche solo per un momento. Subito dopo, Petra cerca di ostacolare in ogni modo il ritorno di Pia, ma la marchesa interviene e le proibisce categoricamente di affrontare di nuovo l’argomento. Infine, Maria continua a indagare su padre Samuel, rimanendo sempre più affascinata dalla sua apparente dedizione ai poveri.

La Promessa 11–17 agosto 2025: Mercoledì 13 agosto

Durante una cena organizzata in suo onore per celebrarla come futura marchesa, Jana, sentendosi a disagio, commette un piccolo errore di etichetta e, umiliata, si rifugia nella sua vecchia stanza tra la servitù. Manuel, furioso, accusa immediatamente Lorenzo di averla provocata di proposito. Allo stesso tempo, Petra e Don Ricardo approfittano della situazione e le intimano di lasciare le cucine, poiché il suo posto non è più lì. Jana, quindi, si sente completamente fuori posto tra i nobili e cerca conforto tra i suoi vecchi amici. Nel frattempo, Julia affronta senza mezzi termini Paco, il quale, messo alle strette, ammette di aver stretto un accordo economico con Lorenzo per favorire il matrimonio con Curro.

Giovedì 14 agosto

Per risollevare il morale di Jana, Cruz propone a Manuel di organizzare una grande festa per chiedere ufficialmente la mano della ragazza e presentarla finalmente in società. La marchesa, inoltre, vuole anche inventarle un passato credibile e nobile per evitare scandali e pettegolezzi. Proprio in quel momento, però, arriva a sorpresa il duca de Carril, il padre di Vera. La ragazza, quindi, è terrorizzata all’idea che lui possa vederla in uniforme da cameriera e scoprire la sua bugia. Alla fine, Manuel riesce a convincere Jana dell’utilità della festa, ma lei resta ancora profondamente turbata dalla sua nuova e complicata posizione.

La Promessa 11–17 agosto 2025: da Venerdì 15 a Domenica 17 agosto

Nel finale di settimana, Maria scopre che padre Samuel non solo aiuta i poveri, ma ha addirittura creato un rifugio segreto per tutti i bisognosi della regione. Intanto, Pia torna ufficialmente a lavorare come cameriera e affronta Petra con grande calma e diplomazia, cercando di stabilire una convivenza pacifica per il bene di tutti. Infine, Pelayo, vedendo Catalina sempre più preoccupata, le fa una promessa solenne: resterà al palazzo al suo fianco fino alla nascita del loro bambino, qualunque cosa accada.

