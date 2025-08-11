A partire da lunedì 11 agosto, Un Posto al Sole, su Rai 3, si ferma per la pausa estiva 2025. A differenza del passato, però, la terza rete della TV di Stato non ha previsto degli speciali.

Un Posto al Sole pausa estiva 2025, è terminata la 29esima stagione

La pausa estiva di Un Posto al Sole ha chiuso definitivamente la 29esima stagione della soap, la più longeva realizzata nel nostro paese. Il titolo è andato in onda per duecentocinquanta serate, a partire dal 26 agosto del 2024 e fino allo scorso venerdì 8 agosto scorso.

Si è trattata dell’ennesima stagione di grande successo. La produzione seriale, nonostante la tanta concorrenza presente nella fascia dell’access prime time, ha ottenuto ottimi ascolti. L’ultima settimana di messa in onda, dal 4 all’8 agosto, ha intrattenuto una media di 1,1 milioni di telespettatori con il 7,5% di share.

A differenza del passato non è previsto nessun speciale

La pausa estiva 2025 di Un Posto al Sole durerà circa due settimane. La nuova stagione, la trentesima, ricomincerà, sempre nella fascia dell’access prime time di Rai 3, a partire da lunedì 25 agosto. La prima puntata, che prenderà il via dalle ore 20:50 circa, sarà fruibile anche in diretta streaming ed on demand mediante l’applicazione gratuita Rai Play.

A differenza di quanto avveniva nel passato, durante la pausa estiva di Un Posto al Sole i tanti affezionati telespettatori non potranno consolarsi con il Meglio di. Fino allo scorso anno, durante le due settimane di pausa, Rai 3 proponeva degli speciali che permettevano, al pubblico, di rivedere alcune delle principali vicende accadute nel corso della stagione appena terminata. La TV di Stato, quest’anno, ha deciso di non riproporre questi appuntamenti, che sono sostituiti dalle repliche della prima edizione di Fin che la barca va, programma di interviste di Piero Chiambretti.

Un Posto al Sole pausa estiva 2025, le novità della prossima stagione

In attesa di maggiori informazioni relative alla trama, la trentesima stagione di Un Posto al Sole si prospetta ricca di novità. La principale riguarda, senza dubbio, l’ingresso nel cast della stella del cinema internazionale Whoopi Goldberg.

L’interprete è famosa in tutto il mondo per aver lavorato a titoli come Ghost e Il colore viola, oltre che ai vari film della saga Sister Act. Inoltre, ha ottenuto, nel corso della carriera, importanti riconoscimenti, come due Emmy Awards, un Premio Oscar e due Golden Globe.

Il personaggio interpretato da Whoopi Goldberg, nel corso di Un Posto al Sole, dovrebbe debuttare solamente a febbraio 2026 e sarà al centro di una storia che mischia il romanticismo al mistery.