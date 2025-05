La famiglia di Un Posto al Sole, una delle soap italiane più seguite e longeve di sempre, si allarga con l’ingresso nel cast di Simone Di Pasquale. Per il ballerino si tratta della prima esperienza nel ruolo di attore.

Simone Di Pasquale Un Posto al Sole, a dare l’annuncio Milly Carlucci

Simone Di Pasquale è un volto decisamente molto noto al pubblico di Rai 1, che negli anni ha imparato a conoscerlo soprattutto grazie a Ballando con le stelle e ai format ad esso associati. Fra questi c’è anche Sognando Ballando con le stelle, nel quale Di Pasquale presenzia come tribuno del popolo.

Durante il primo appuntamento, in onda lo scorso venerdì sulla rete ammiraglia della TV di Stato, proprio Milly Carlucci ha annunciato il coinvolgimento di Simone Di Pasquale ad Un Posto al Sole.

Simone Di Pasquale Un Posto al Sole, che ruolo avrà il danzatore

Al momento, non sono stati comunicati molti dettagli in merito al coinvolgimento di Simone Di Pasquale nella soap opera. Non è chiaro, in particolare, se il ballerino sarà una presenza fissa nel cast o se, invece, sarà una guest star coinvolta solamente in poche puntate.

Quel che è certo è che il personaggio portato sul piccolo schermo dal danzatore si chiamerà Pasquale Di Simone. Quest’ultimo, nella trama della produzione seriale, sarà un maestro di ballo, incaricato di curare lezioni e serate a tema basate sulla danza latinoamericana all’interno del caffè Vulcano, ovvero il centro della vita mondana dei protagonisti della soap.

Pasquale Di Simone si interfaccerà con alcuni fra i personaggi più amati della produzione. In primis Gabriela, che organizzerà la serate di danza insieme a Nunzio. Una vicinanza, questa, che scatenerà la gelosia di Samuel. Inoltre, le lezioni e le serate a tema danza coinvolgeranno anche Mariella, che continuerà ad agire con la speranza di poter riallacciare i rapporti con Guido.

Il maestro di danza confermato nella prossima edizione di Ballando con le stelle

Nonostante la nuova esperienza lavorativa da attore ad Un Posto al Sole, per Simone Di Pasquale è praticamente certa la riconferma nel cast fisso della prossima edizione di Ballando con le stelle. Nel talent, al via sempre su Rai 1 in autunno, dovrebbe ricoprire ancora una volta il ruolo di tribuno del popolo. Inoltre, così come la collega Sara Di Vaira, dovrebbe avere a disposizione una Wild Card. Mediante essa ha la possibilità di far rientrare in gioco una coppia subito dopo essere stata eliminata.