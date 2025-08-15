Dal crudo e spietato universo di El Marginal, arriva In the Mud, l’attesissimo spin-off della serie tv crime disponibile su Netflix a partire dal 14 agosto 2025. La serie, infatti, ci trasporta nel brutale carcere femminile di massima sicurezza La Quebrada, dove cinque donne, dopo aver condiviso un evento traumatico, stringono un legame profondo e indissolubile. Di conseguenza, tra feroci lotte di potere, violenza quotidiana e una disperata ricerca di sopravvivenza, In the Mud esplora il lato più oscuro, ma anche più umano, della vita dietro le sbarre.

Regia, produzione e protagoniste della serie TV In the Mud

Sebastián Ortega, la mente geniale dietro El Marginal, crea anche questo spin-off. Inoltre, la produzione è una collaborazione tra Underground Producciones e Telemundo Global Studios, realizzata in esclusiva per Netflix. La prima stagione, infatti, si compone di 8 episodi adrenalinici, dalla durata di circa 30 minuti ciascuno.

Le protagoniste principali sono un gruppo di donne formidabili:

Ana Garibaldi torna a vestire i panni di Gladys Guerra, “la Borges”, moglie del noto criminale Mario Borges, qui al centro della scena.

torna a vestire i panni di Gladys Guerra, “la Borges”, moglie del noto criminale Mario Borges, qui al centro della scena. Valentina Zenere , star di Élite, interpreta la giovane e misteriosa Marina.

, star di Élite, interpreta la giovane e misteriosa Marina. Ana Rujas è la tormentata e combattiva Amparo Vilches.

è la tormentata e combattiva Amparo Vilches. Rita Cortese veste i panni di Cecilia Moranzon, la veterana del gruppo.

veste i panni di Cecilia Moranzon, la veterana del gruppo. Lorena Vega è l’impetuosa e leale La Zurda.

è l’impetuosa e leale La Zurda. Carolina Ramírez interpreta Yael, una delle leader rivali.

interpreta Yael, una delle leader rivali. Marcelo Subiotto è Soriano, il direttore corrotto del carcere.

Dove è stata girata

La produzione ha girato la serie interamente in Argentina. Le riprese, infatti, si sono svolte a Buenos Aires e in strutture carcerarie appositamente ricostruite per rappresentare il terrificante penitenziario di La Quebrada. Di conseguenza, le ambientazioni sono cupe, claustrofobiche e dolorosamente realistiche, con un impatto visivo fortissimo che richiama il tono crudo e di denuncia sociale della narrazione.

Trama della serie TV In the Mud

La storia prende il via durante un trasferimento di detenute verso il carcere di massima sicurezza di La Quebrada. Durante il viaggio, Gladys Guerra, la moglie del famigerato criminale Mario Borges, e un gruppo di donne senza precedenti penali, rimangono coinvolte in un terribile incidente stradale che le segnerà per sempre, forgiando tra loro un legame indissolubile.

Da quel momento, infatti, le cinque protagoniste — Gladys, la giovane Marina, la tormentata Amparo, la matura Cecilia e la combattiva La Zurda — devono imparare a sopravvivere in un sistema carcerario spietato. Questo inferno è dominato da tribù interne in guerra tra loro, da guardie corrotte e da una violenza quotidiana che non lascia scampo. Questo gruppo eterogeneo, soprannominato con disprezzo “le fangose” dalle altre detenute, cerca di farsi strada usando le uniche risorse a propria disposizione: l’astuzia di Gladys, la forza di La Zurda, l’intelligenza di Amparo e, soprattutto, una solidarietà incrollabile. La serie, quindi, alterna momenti di tensione brutale a profonde riflessioni intime, esplorando senza filtri il trauma, la resilienza e la disperata ricerca di un senso di appartenenza anche nel fango.

Finale (Spoiler)

Nel finale di stagione, la tensione raggiunge il suo apice quando le protagoniste scoprono che una delle tribù rivali ha stretto un patto di sangue con le guardie corrotte per eliminare Gladys, considerata una minaccia troppo grande al loro potere.

Con un piano audace, guidato dall’astuzia di Amparo e dalla forza bruta di La Zurda, il gruppo riesce a sventare l’agguato. Tuttavia, il prezzo da pagare è altissimo: Cecilia rimane ferita gravemente durante lo scontro, mentre Marina, in un atto di estremo coraggio, decide di sacrificarsi per proteggere le sue compagne. Di conseguenza, la stagione si chiude con Gladys che, temprata dal dolore e dalla perdita, riesce a prendere il controllo di un’intera ala del carcere, segnando così l’inizio di una nuova, sanguinosa era per le “fangose” e gettando le basi per una seconda, attesissima stagione.

Cast completo della serie TV In the Mud

Il cast stellare della serie riunisce grandi nomi del cinema e della televisione argentina, offrendo interpretazioni potenti e indimenticabili.