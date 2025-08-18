La soap turca If You Love (Ya Çok Seversen) si prepara a una settimana cruciale, nelle anticipazioni dal 18 al 22 agosto 2025, la serie andrà in onda su Canale 5 con un doppio episodio quotidiano, dalle 15:15 alle 17:15. Inoltre, sarà possibile seguire tutte le puntate in streaming gratuito su Mediaset Infinity.

If You Love 18–22 agosto 2025: Lunedì 18 agosto

La settimana si apre con un gesto tanto estremo quanto tenero. Aydos, infatti, dà fuoco alla tenda di Ates con l’unico scopo di costringerlo a tornare a dormire in casa, vicino alla famiglia. Il suo piano, tuttavia, funziona. Di conseguenza, dopo un intenso gioco di seduzione, Ates e Leyla si lasciano finalmente andare alla passione e passano la notte insieme. La loro intimità, però, viene interrotta sul più bello prima da Aydos e poi da Berit, che cerca disperatamente le attenzioni del fratello.

Proprio in questo frangente, la piccola Berit pronuncia finalmente alcune parole, mandando in estasi la famiglia, che ora cerca in tutti i modi di stimolarla a parlare di nuovo. Per questo motivo, Ates e Leyla la portano dalla psicoterapeuta, la quale consiglia di organizzare più attività familiari per aiutare la bambina e, allo stesso tempo, per chiarire il loro rapporto. Nel frattempo, la perfida Fusun non perde tempo: mostra ad Ates la foto del finto matrimonio tra Leyla e Hasan, chiedendogli spiegazioni. Allo stesso tempo, Meryem e Mert escono per il loro primo appuntamento, ma lei, a causa dell’agitazione, finisce per dare spettacolo al ristorante.

Martedì 19 agosto

La ritrovata loquacità di Berit, tuttavia, crea subito scompiglio. La bambina, infatti, con innocenza rivela a tutti che Ates e Leyla si amano, gettando la coppia in un profondo imbarazzo. Fusun, nel frattempo, è sempre più furiosa, soprattutto dopo aver scoperto che Ates ha scelto proprio Leyla come volto del nuovo brand di moda per bambini, scartando la sua candidata.

Mentre Onur, preoccupato, propone a Leyla di scappare insieme per sfuggire alle grinfie di Yakup, lei rifiuta, ormai troppo coinvolta. Successivamente, Ates e Leyla incontrano un importante imprenditore straniero e, per impressionarlo, lo portano in giro per le meraviglie di Istanbul, mostrando una complicità sempre più evidente. Fusun, però, non si arrende e, dopo aver scoperto che Leyla è una truffatrice, ricatta la sua banda per ottenere prove compromettenti contro Ates e screditarlo.

If You Love 18–22 agosto 2025: Mercoledì 20 agosto

Mentre Bige, definitivamente respinta da Ates, cerca consolazione avvicinandosi a Umut, la relazione tra Ates e Leyla diventa sempre più difficile da nascondere. Infatti, i due faticano a reprimere i loro sentimenti, soprattutto quando sono insieme. Di conseguenza, dopo un’altra giornata trascorsa in compagnia, Ates, sempre più innamorato, cerca di scavare più a fondo nel misterioso passato di Leyla, ma lei continua a essere evasiva. Nel frattempo, in azienda fervono i preparativi per un’importante sfilata di moda in onore della defunta madre di Ates. Fusun, quindi, approfitta della situazione per mettere in atto il suo piano: vuole che Leyla, durante l’evento, rubi dei documenti compromettenti dall’ufficio di Ates.

Giovedì 21 agosto

Messa alle strette, Leyla cede al ricatto e ruba i moduli di iscrizione dei ragazzi a un prestigioso collegio svizzero. Tuttavia, con sua grande sorpresa, scopre che Ates non li ha mai firmati, dimostrando di non volerli abbandonare. Commossa, li rimette subito a posto. Nel frattempo, una notizia sconvolgente la raggiunge: l’uomo che Leyla mantiene segretamente in ospedale si è finalmente risvegliato dal coma.

Nonostante ciò, Ates, sempre più deluso dai segreti e dalle bugie di Leyla, le dice chiaramente di non volere una relazione basata sulla menzogna, creando una profonda frattura tra loro. Yakup, intanto, invia a Fusun dei video girati di nascosto per dimostrare che la casa di Ates non è un ambiente adatto a dei bambini.

If You Love 18–22 agosto 2025: Venerdì 22 agosto

Il finale di settimana è un vero e proprio trionfo dell’amore. Durante l’importante evento di moda in onore di sua madre, Ates spiazza tutti e, di fronte a giornalisti e fotografi, presenta ufficialmente Leyla alla stampa come la sua compagna, lasciando Fusun senza parole.

Nel frattempo, Yakup, furioso, denuncia Onur, che viene arrestato dalla polizia. Leyla, ormai decisa, confessa alla sua banda di amare profondamente Ates e di voler interrompere definitivamente il piano. La giornata, quindi, prosegue con momenti di grande felicità per le coppie: Ates e Leyla si godono una romantica gita in barca, mentre Meryem e Mert si dichiarano finalmente il loro amore. Infine, la settimana si chiude nel modo più romantico possibile: Ates invita Leyla nel suo hotel e, in un’atmosfera da sogno, le chiede di sposarlo.

Dove vederla

Canale 5: dal lunedì al venerdì, dalle ore 15:15 alle 17:15.

Streaming: Mediaset Infinity – Trame 18–22 agosto.