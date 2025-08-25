La soap turca La forza di una donna (Kadın) prosegue su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 17:15, nella settimana dal 25 al 29 agosto 2025, la verità su Sarp viene finalmente a galla. Nel frattempo, Enver affronta Sirin con una richiesta sconvolgente. Bahar è ricoverata in ospedale, e i suoi figli si legano sempre di più ad Arif. Intanto, Hatice riceve una proposta inaspettata che potrebbe salvare sua figlia. Gli episodi, inoltre, sono disponibili in streaming su Mediaset Infinity.

La forza di una donna 25–29 agosto 2025: Lunedì 25 agosto

Hatice trova il coraggio di affrontare l’ex amante di suo marito. Durante questo difficile incontro, conosce una delle figlie della donna. Intanto, Yeliz e Ceyda organizzano una festa a sorpresa per Bahar. Coinvolgono anche la piccola Nisan nell’invito speciale. La festa, però, viene interrotta bruscamente da alcuni uomini poco raccomandabili. Loro, infatti, dichiarano di essere i nuovi proprietari dell’appartamento. Poco dopo, Arif scopre che suo padre Yusuf ha ceduto la casa. Lo ha fatto per ripagare i suoi ingenti debiti di gioco.

Martedì 26 agosto

Successivamente, Umran fa visita a Ceyda per controllare le sue finanze. La donna, infatti, è ignara che l’appartamento appartenga a Musa. Nel frattempo, Piril scopre con preoccupazione che Bahar ha aperto un profilo social. Sarp, intanto, chiede a Levent di organizzare un incontro segreto con Sirin. I due si vedono, si scusano a vicenda e si perdonano. Tuttavia, Sarp le impone di dimenticare quell’incontro per sempre. Quando Suat scopre tutto, esplode di rabbia contro Munir.

La forza di una donna 25–29 agosto 2025: Mercoledì 27 agosto

Doruk e Nisan si affezionano sempre di più ad Arif. Il piccolo, infatti, esprime il desiderio che l’uomo diventi suo padre. Per alleviare il peso di questa assenza, Bahar gioca con i bambini. Durante il gioco, però, accusa forti dolori. Enver, quindi, la convince ad andare in ospedale. Chiede, inoltre, ad Arif di accompagnarla. Durante il sonno, però, Bahar pronuncia il nome di Sarp. Questo ferisce profondamente Arif, che ascolta tutto. Intanto, Sarp accoglie in casa sua madre Julide. Lei vuole sapere cosa gli sia accaduto dopo la caduta dal traghetto.

Giovedì 28 agosto

Piril torna a casa da Alp. Rimane sorpresa nel trovare Julide a casa di Sarp. Nel frattempo, Ceyda e Yeliz si scontrano verbalmente. Ceyda, infatti, spera in una relazione tra Bahar e Arif. Enver, intanto, riceve un importante ordine di camicie. Non riesce, però, a completarlo da solo. Così, Bahar, Ceyda, Yeliz, Ferdane e Arif si uniscono per aiutarlo. Poco dopo, Hatice viene contattata dall’ex amante del marito. La donna, infatti, le propone di fare un test di compatibilità. Una delle sue figlie, Burcu, potrebbe essere una donatrice per Bahar.

La forza di una donna 25–29 agosto 2025: Venerdì 29 agosto

Enver si reca da Mahir. Vuole recuperare il telefono di Bahar con le foto di Sarp. L’uomo, però, gli rivela di aver incontrato Sarp di recente. Sconvolto, Enver affronta Sirin, che conferma tutto. Ammette, infatti, che Sarp è vivo. Tuttavia, dice di non sapere dove si trovi. Nonostante le insistenze di Sirin di mantenere il segreto, Enver minaccia di andare alla polizia. Per fermarlo, quindi, Sirin compie un gesto disperato e autolesionista. Alla scadenza dell’ultimatum, Julide si presenta da Enver. Lo accompagna da Bahar per tentare di ricucire i rapporti. Infine, Jale consiglia a Hatice di considerare il ricovero di Sirin. Suggerisce, infatti, un ospedale psichiatrico.

Dove vederla

La forza di una donna va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 17:15. Gli episodi, inoltre, sono disponibili in streaming su Mediaset Infinity.