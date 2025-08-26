Il Segreto di Isabelle è un’avvincente miniserie thriller francese. Verrà trasmessa su Rai 1 il 26 e 27 agosto 2025 in prima serata. Composta da quattro episodi, la serie si ispira a una storia vera. Racconta, infatti, il caso inquietante di Isabelle Dubreuil. Lei è una donna accusata di aver ucciso due mariti in circostanze misteriose. Il titolo originale è Un Soupçon. La serie è andata in onda in Francia su France 2 nell’ottobre 2024.

Regia, produzione e protagoniste della serie TV Il Segreto di Isabelle

La regia è firmata da Philippe Dajoux, mentre la sceneggiatura è stata scritta da Franck Ollivier. La serie, inoltre, è una produzione di France Télévisions. Si ispira, infatti, al caso reale di Manuela Gonzalez. Lei è nota come la “vedova nera dell’Isère”.

Le protagoniste principali della storia sono due donne eccezionali:

Odile Vuillemin , che interpreta la complessa e ambigua Isabelle Dubreuil.

Joyce Bibring, nel ruolo della tenace capitano Mathilde Delboscq.

Dove è stata girata

La produzione ha girato la serie interamente in Francia. Le riprese si sono concentrate nella regione dell’Isère. Qui, infatti, si sono svolti i fatti reali che hanno ispirato la storia. Di conseguenza, le location includono villaggi alpini e strade di campagna. L’atmosfera, quindi, è cupa e sospesa, riflettendo il tono psicologico del racconto.

Trama della serie TV Il Segreto di Isabelle

La serie si apre con il ritrovamento del corpo carbonizzato di Pascal Dubreuil. L’uomo era all’interno di un’auto bruciata. Le indagini, condotte dal capitano Mathilde Delboscq, coinvolgono subito la famiglia. I sospettati, infatti, sono la moglie Isabelle, i figli Louise e Jérémy, e l’ex marito Antoine.

Inizialmente i sospetti cadono sul figlio Jérémy. Tuttavia, emergono inquietanti somiglianze con la morte del primo marito di Isabelle. Il tenente Lassalle, che aveva indagato sul primo caso, è convinto della colpa della donna. Anche Mathilde, inizialmente scettica, inizia a dubitare di Isabelle. La donna, infatti, si mostra sempre più ambigua e manipolatrice. La narrazione, quindi, si sviluppa come un duello psicologico tra le due donne.

Finale della serie TV

Nel finale, le indagini si stringono attorno a Isabelle. La donna viene messa alle strette da Mathilde. Emergono, infatti, prove che collegano entrambe le morti a un disegno preciso. Nonostante ciò, Isabelle continua a proclamarsi innocente. Il confronto tra le due donne culmina in un colloquio molto teso. Qui, infatti, Isabelle arriva a minacciare l’investigatrice. La serie si chiude quindi con un finale aperto. La verità, infatti, resta sfumata, e il dubbio diventa il vero protagonista.

Il Segreto di Isabelle: trama degli episodi

Ecco la trama dettagliata dei quattro episodi della miniserie, trasmessa su Rai 1.

Episodio 1: Il fuoco che apre l’abisso

Un’auto in fiamme viene trovata in una strada isolata. All’interno c’è il corpo carbonizzato di Pascal Dubreuil. La polizia, guidata dal capitano Mathilde Delboscq, inizia le indagini. I primi sospetti cadono sul figlio Jérémy, ma emergono strane incongruenze. Isabelle, la moglie, appare fredda e controllata.

Episodio 2: Ombre del passato

Mathilde scopre che il primo marito di Isabelle è morto in circostanze simili. Il tenente Lassalle, che seguì quel caso, è convinto della sua colpevolezza. Isabelle, però, nega tutto, e la sua versione dei fatti cambia più volte. Emergono, quindi, tensioni familiari, rancori e segreti sepolti nel tempo.

Episodio 3: Il doppio volto

Mathilde interroga Isabelle in modo molto serrato. La donna, infatti, si mostra ora fragile, ora manipolatrice. Il figlio Romain, avuto dal primo matrimonio, rivela dettagli inquietanti sulla madre. Isabelle, intanto, sembra costruire una rete di controllo attorno ai suoi figli. Mathilde inizia a dubitare delle sue stesse convinzioni.

Episodio 4: Il sospetto

Le prove si accumulano, ma nulla sembra essere definitivo. Isabelle minaccia Mathilde durante un colloquio, rivelando una lucidità inquietante. Il finale è teso e ambiguo. Isabelle viene incriminata, ma resta il dubbio sulla sua colpevolezza. Il confronto tra le due donne si chiude senza una verità assoluta.

Cast completo della serie TV Il Segreto di Isabelle

La miniserie è interpretata da un cast francese di grande intensità, che sostiene il tono psicologico della storia.