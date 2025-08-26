Esordisce martedì 26 agosto la sesta edizione de Il Boss del Paranormal. La trasmissione, come di consueto, è proposta su DMax, rete fruibile sul canale 52 del digitale terrestre.

Il Boss del Paranormal sesta edizione, conduce Daniele Bossari

Il Boss del Paranormal è guidato dal confermato Daniele Bossari. Conduttore e vincitore della seconda edizione del GF Vip, ha esordito nel programma nel 2020.

La sesta edizione è composta da un totale di dodici puntate dalla durata di circa 50 minuti ciascuna. DMax, in occasione dell’esordio del 26 agosto, propone due appuntamenti. Le restanti puntate, invece, sono trasmesse con cadenza settimanale, nel prime time del martedì.

Al centro del racconto, come sempre, ci sono i fatti legati al mondo del paranormale, dalle presunte apparizioni degli alieni fino agli eventi sovrannaturali. La narrazione è arricchita dagli interventi di testimoni e dalle immagini ritraenti i fatti in oggetto, riprese con le telecamere di videosorveglianza.

Il Castello della Rotta di Moncalieri

Il primo dei due appuntamenti de Il Boss del Paranormal visibile il 26 agosto è ambientato nel Castello della Rotta di Moncalieri, in provincia di Torino. Il programma ha già parlato di tale maniero in passato: originario del Medioevo, è conosciuto dagli appassionati italiani per essere uno dei più infestati del paese. Sono numerose le leggende che avvolgono l’edificio, fra suoni sinistri e pseudo apparizioni. Fra le storie più conosciute relative a tale luogo vi è quella del corteo di ecclesiastici. Ogni anno, infatti, nella notte fra il 12 ed il 13 giugno apparirebbero una serie di uomini di chiesa, impegni in un rituale religioso.

Il secondo appuntamento de Il Boss del Paranormal del 26 agosto, invece, si sposta nell’Hotel Castello Dal Pozzo sul Lago Maggiore. L’elegantissima dimora ha origini antichissime ed ha ospitato vari nobili, fra cui i Visconti di Milano. Costruito in perfetto stile neogotico, la zona nella quale sorge la struttura sarebbe oggetto di numerosi avvistamenti di UFO, ovvero oggetti volanti non identificati.

Il Boss del Paranormal sesta edizione, gli ospiti fissi

Durante i vari appuntamenti della sesta edizione de Il Boss del Paranormal presenziano una serie di ospiti fissi. Il primo è Francesco Leon, artista e ricercatore, nonché attuale custode del Castello della Rotta. Altro esperto che prende la parola in vari appuntamenti, compresi quelli d’esordio, è Edoardo Russo, ufologo presso il Centro Italiano Studi Ufologici. Infine è coinvolto anche Lorenzo Rossi, divulgatore scientifico ed esperto di criptozoologia, disciplina che studia gli animali la cui esistenza è infondata o indubbia.