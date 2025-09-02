La serie tv thriller britannica Missing You è una produzione disponibile su Netflix. In particolare, questo racconto, composto da 5 episodi, si basa sul romanzo omonimo di Harlan Coben e narra la storia della detective Kat Donovan, la quale indaga sulla scomparsa del suo ex fidanzato e sulla morte del padre, un poliziotto ucciso anni prima. Di conseguenza, un match su un’app di incontri riapre ferite mai rimarginate e porta alla luce una rete di segreti, bugie e vendette.

Regia, produzione e protagoniste della serie TV Missing You

Per quanto riguarda la regia, Nimer Rashed e Isher Sahota dirigono questa produzione, mentre invece Victoria Asare-Archer firma la sceneggiatura. Inoltre, Quay Street Productions e Final Twist Productions curano la produzione, con Harlan Coben nel ruolo di produttore esecutivo.

Le protagoniste principali che animano questa avvincente narrazione sono:

Rosalind Eleazar nel ruolo di Kat Donovan

nel ruolo di Kat Donovan Jessica Plummer nel ruolo di Stacey Embalo

nel ruolo di Stacey Embalo Richard Armitage nel ruolo di Ellis Stagger

nel ruolo di Ellis Stagger Lenny Henry nel ruolo di Clint Donovan

Dove è stata girata

Passando alle location, la troupe ha girato questo thriller interamente nel Regno Unito, scegliendo location urbane e suburbane che evocano un’atmosfera cupa e sospesa. Nello specifico, le riprese si sono svolte tra Manchester, Liverpool e diverse zone residenziali del Greater London, con ambientazioni che alternano stazioni di polizia, ospedali, case private e paesaggi notturni.

Trama della serie TV Missing You

Analizzando la trama, la storia si concentra sulla detective Kat Donovan, che lavora nella sezione persone scomparse della polizia. Undici anni prima, il suo fidanzato Josh Buchanan è scomparso misteriosamente, pochi giorni dopo l’omicidio di suo padre, Clint Donovan. Tuttavia, quando Kat fa match con Josh su un’app di incontri, il passato torna prepotentemente a galla. Infatti, Josh sparisce di nuovo, e di conseguenza Kat scopre che potrebbe essere coinvolto nella morte di suo padre. Parallelamente, un ragazzo di nome Brendan le chiede aiuto per ritrovare la madre, scomparsa in circostanze sospette. Pertanto, Kat si ritrova a indagare su una complessa rete di rapimenti e false identità, mentre allo stesso tempo cerca di ottenere una confessione da Monte Leburne, l’uomo che le autorità hanno condannato per l’omicidio di suo padre.

Finale della serie TV

Per quanto riguarda il finale, la vicenda si risolve quando Kat scopre che Monte Leburne non ha ucciso suo padre, ma ha coperto qualcuno. Di conseguenza, le indagini la portano a una verità sconvolgente: Josh è coinvolto in un’organizzazione che rapisce persone vulnerabili. Pertanto, Kat riesce a salvare Dana, una delle vittime, e affronta Josh in un intenso confronto emotivo. In definitiva, il racconto si chiude con Kat che ottiene finalmente le risposte che cercava da undici anni, ma a un prezzo personale altissimo.

Cast completo della serie TV Missing You

Per concludere, questo thriller è interpretato da un cast britannico di grande intensità, con volti noti del genere televisivo.