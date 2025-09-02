Il film Gli omicidi del lago: La nave fantasma rappresenta il ventiduesimo episodio della saga crime tedesca ambientata sul Lago di Costanza, e andrà in onda su Rai2 il 2 settembre 2025. In particolare, si tratta di un thriller cupo e introspettivo che riapre una ferita mai rimarginata: la scomparsa di un adolescente e il ritrovamento di un relitto che, di conseguenza, riporta a galla segreti sepolti da quindici anni.

Regia, produzione e protagonisti del film Gli omicidi del lago La nave fantasma

Per quanto riguarda la regia, alla guida del progetto troviamo Patricia Frey, un’autrice già coinvolta in altri capitoli della serie. Invece, ZDF, Graf Film e Rowboat Film- und Fernsehproduktion curano la produzione, con sedi operative in Germania e Austria. Inoltre, a guidare il cast in questo racconto che mescola indagine e dramma personale ci sono Matthias Koeberlin nel ruolo di Micha Oberländer e Hary Prinz nel ruolo di Thomas Komlatschek.

Dove è stato girato?

Passando alle location, la troupe ha girato questa produzione tra la Germania e l’Austria, scegliendo come ambientazioni principali i suggestivi dintorni del Lago di Costanza. Nello specifico, le riprese si sono svolte a Bregenz, Lindau, Meersburg e Costanza, sfruttando paesaggi lacustri, nebbie e relitti per creare un’atmosfera sospesa e inquietante.

Trama del film Gli omicidi del lago La nave fantasma

Analizzando la trama, la storia prende il via quando una pescatrice, Victoria Ludolf, trova un’imbarcazione scomparsa da quindici anni nel cuore della notte, sulle acque del Lago di Costanza. Tuttavia, a bordo c’è lo scheletro di Roman Steingass, un adolescente sparito nel nulla e che, all’epoca, tutti sospettavano dell’omicidio della sua compagna di scuola Anouk Bergdorf. Di conseguenza, l’ispettore Micha Oberländer, che aveva seguito il caso, si ritrova a dover riaprire l’indagine, questa volta affiancato da Thomas Komlatschek, ora suo partner principale. La situazione, però, si complica ulteriormente quando, il giorno dopo, anche Victoria Ludolf viene trovata uccisa, con in mano un frammento della corda del relitto. Pertanto, tutti i coinvolti nel vecchio caso diventano sospettati, e il dolore mai elaborato riemerge con una forza devastante.

Spoiler finale

Per quanto riguarda il finale, la vicenda si risolve quando Komlatschek individua nell’ex fidanzato di Anouk un possibile colpevole, ma la verità si rivela molto più complessa. Infatti, Oberländer scopre che Roman era innocente e che un adulto influente, legato alla scuola, aveva coperto il vero omicidio. In definitiva, la pellicola si chiude con Micha che visita la madre di Roman, portandole finalmente quella verità che attendeva da anni. Alla fine, il Lago di Costanza torna calmo, ma le sue acque continuano a custodire ciò che i vivi non riescono a dimenticare.

Cast completo del film Gli omicidi del lago La nave fantasma

Per concludere, il cast riunisce volti storici della serie e nuovi personaggi, in un intenso intreccio di dolore, memoria e giustizia.