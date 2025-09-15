La soap turca Forbidden Fruit prosegue su Canale 5 alle 14:10 con gli episodi dal 15 al 19 settembre 2025 carichi di dramma e colpi di scena. Yildiz affronta un momento devastante. Alihan trama contro Halit. Ender riceve una busta anonima. Zeynep è sempre più preoccupata. E Kemal si avvicina pericolosamente a Yildiz.

Forbidden Fruit 15-19 settembre 2025: lunedì 15 settembre

La settimana si apre con Asuman che decide di tornare a Bursa. Infatti, è esasperata dalla convivenza con Halit. Di conseguenza, Yildiz la accompagna in stazione. Tuttavia, finge un malore e si fa portare in ospedale. Nel frattempo, Alihan è molto nervoso. Il suo comportamento, peraltro, insospettisce Zeynep. Lei, infatti, teme che stia nascondendo qualcosa con Hakan. In un altro momento, Zehra si confida con Kemal. Gli parla, infatti, dei problemi con suo padre. Infine, Hakan invita Irem a bere un caffè. Purtroppo, però, l’incontro non va come sperato.

Martedì 16 settembre

Il giorno dopo, Ender e Caner ricevono una busta anonima. Al suo interno, infatti, ci sono informazioni compromettenti. Riguardano, peraltro, il passato di Yildiz. Nel frattempo, Yildiz purtroppo perde il bambino. Di conseguenza, distrutta dal dolore, accusa Halit. Lo accusa, infatti, di aver cacciato sua madre. E anche di averla lasciata sola in un momento così difficile. Halit, quindi, per consolarla, le fa una promessa. Le promette, infatti, di comprare un appartamento ad Asuman a Bodrum. Poco dopo, però, scopre che due gioielli di Yildiz sono falsi. Dopo aver visionato i filmati di sicurezza, inoltre, nota una cosa strana. Il sistema, infatti, è stato manomesso. Pertanto, licenzia tutto il personale. Aysel, però, prima di andarsene, minaccia Yildiz.

Forbidden Fruit 15-19 settembre 2025: mercoledì 17 settembre

A metà settimana, Yildiz, sentendosi messa alle strette, chiede aiuto a Kemal. Vorrebbe, infatti, che facesse riassumere Aysel. Nel frattempo, Alihan è sempre più assorbito dal lavoro. Di conseguenza, trascura Zeynep. Lei, peraltro, teme che ci sia dell’altro sotto. In un altro momento, Zerrin incontra Lila ed Emir in ufficio. E la ragazza, quindi, lo presenta come suo fidanzato. Pertanto, Emir, con l’aiuto di Caner, si spaccia per l’erede di una famiglia prestigiosa.

Giovedì 18 settembre

Successivamente, Ender, venuta a conoscenza del furto dei gioielli, indaga personalmente. Si reca, infatti, dal gioielliere Saffet. L’uomo, tuttavia, non collabora. Nel frattempo, Yildiz e Kemal portano avanti il loro patto. Lui, infatti, recupererà i gioielli autentici. Ma in cambio, pretende una notte con lei. Yildiz, quindi, seppur molto riluttante, alla fine accetta.

Forbidden Fruit 15-19 settembre 2025: venerdì 19 settembre

La settimana si conclude quando Alihan scopre che Halit ha manipolato alcuni contratti. Di conseguenza, decide di vendicarsi. Parallelamente, Zeynep affronta Alihan. Lui, però, continua a nasconderle la verità. In un altro sviluppo, Ender riceve una seconda busta anonima. Nel frattempo, Kemal si avvicina sempre più a Yildiz. Halit, invece, ignora i segnali di crisi.

Dove vederla

Forbidden Fruit va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14:10. Le repliche sono disponibili su Mediaset Infinity.