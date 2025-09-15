Forbidden Fruit 15-19 settembre 2025
Soap e serie tv

Forbidden Fruit 15-19 settembre 2025: Yildiz perde il bambino, Alihan si vendica di Halit

Sveva Loriano
15 Settembre 2025 3 Minuti di lettura
0 Commenti

La soap turca Forbidden Fruit prosegue su Canale 5 alle 14:10 con gli episodi dal 15 al 19 settembre 2025 carichi di dramma e colpi di scena. Yildiz affronta un momento devastante. Alihan trama contro Halit. Ender riceve una busta anonima. Zeynep è sempre più preoccupata. E Kemal si avvicina pericolosamente a Yildiz.

Un'immagine promozionale della serie Forbidden Fruit, che anticipa i momenti di alta tensione della settimana.

Forbidden Fruit 15-19 settembre 2025: lunedì 15 settembre

La settimana si apre con Asuman che decide di tornare a Bursa. Infatti, è esasperata dalla convivenza con Halit. Di conseguenza, Yildiz la accompagna in stazione. Tuttavia, finge un malore e si fa portare in ospedale. Nel frattempo, Alihan è molto nervoso. Il suo comportamento, peraltro, insospettisce Zeynep. Lei, infatti, teme che stia nascondendo qualcosa con Hakan. In un altro momento, Zehra si confida con Kemal. Gli parla, infatti, dei problemi con suo padre. Infine, Hakan invita Irem a bere un caffè. Purtroppo, però, l’incontro non va come sperato.

Martedì 16 settembre

Il giorno dopo, Ender e Caner ricevono una busta anonima. Al suo interno, infatti, ci sono informazioni compromettenti. Riguardano, peraltro, il passato di Yildiz. Nel frattempo, Yildiz purtroppo perde il bambino. Di conseguenza, distrutta dal dolore, accusa Halit. Lo accusa, infatti, di aver cacciato sua madre. E anche di averla lasciata sola in un momento così difficile. Halit, quindi, per consolarla, le fa una promessa. Le promette, infatti, di comprare un appartamento ad Asuman a Bodrum. Poco dopo, però, scopre che due gioielli di Yildiz sono falsi. Dopo aver visionato i filmati di sicurezza, inoltre, nota una cosa strana. Il sistema, infatti, è stato manomesso. Pertanto, licenzia tutto il personale. Aysel, però, prima di andarsene, minaccia Yildiz.

Una scena tratta dalle puntate della settimana, che preannuncia un colpo di scena devastante per uno dei personaggi.

Forbidden Fruit 15-19 settembre 2025: mercoledì 17 settembre

A metà settimana, Yildiz, sentendosi messa alle strette, chiede aiuto a Kemal. Vorrebbe, infatti, che facesse riassumere Aysel. Nel frattempo, Alihan è sempre più assorbito dal lavoro. Di conseguenza, trascura Zeynep. Lei, peraltro, teme che ci sia dell’altro sotto. In un altro momento, Zerrin incontra Lila ed Emir in ufficio. E la ragazza, quindi, lo presenta come suo fidanzato. Pertanto, Emir, con l’aiuto di Caner, si spaccia per l’erede di una famiglia prestigiosa.

Giovedì 18 settembre

Successivamente, Ender, venuta a conoscenza del furto dei gioielli, indaga personalmente. Si reca, infatti, dal gioielliere Saffet. L’uomo, tuttavia, non collabora. Nel frattempo, Yildiz e Kemal portano avanti il loro patto. Lui, infatti, recupererà i gioielli autentici. Ma in cambio, pretende una notte con lei. Yildiz, quindi, seppur molto riluttante, alla fine accetta.

I protagonisti della telenovela in un'immagine che ne riassume le complesse e tese dinamiche relazionali.

Forbidden Fruit 15-19 settembre 2025: venerdì 19 settembre

La settimana si conclude quando Alihan scopre che Halit ha manipolato alcuni contratti. Di conseguenza, decide di vendicarsi. Parallelamente, Zeynep affronta Alihan. Lui, però, continua a nasconderle la verità. In un altro sviluppo, Ender riceve una seconda busta anonima. Nel frattempo, Kemal si avvicina sempre più a Yildiz. Halit, invece, ignora i segnali di crisi.

Dove vederla

Forbidden Fruit va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14:10. Le repliche sono disponibili su Mediaset Infinity.

Tags:

Condividi Articolo

Seguimi Scritto Da

Sveva Loriano

Sono nata a Milano trent'anni fa. La mia casa è tutta in una valigia. Amo girare il mondo ma non rinuncio ai programmi del piccolo schermo. Amo il trash televisivo d'elite.

Other Articles

Maridacaterini.it è una testata giornalistica iscritta al registro della stampa del tribunale di Roma, al numero 187/2015 – P.Iva 05263700659. Marida Caterini è una giornalista, esperta di spettacoli, in particolare di programmi TV. Maridacaterini.it la TV e non solo…’
Facebook Youtube Instagram

maridacaterini.it © 2023. All Rights Reserved.