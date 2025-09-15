La soap turca La forza di una donna prosegue su Canale 5 alle 15:30 con gli episodi dal 15 al 21 settembre 2025. Bahar lotta tra la vita e la morte. Arif le fa una proposta inaspettata. Sarp scopre che la sua famiglia è viva. Si mette alla ricerca di Sirin. Solo lei può salvarla. Yesim viene rapita da Nezir. Hatice prega per un miracolo.

La forza di una donna 15-21 settembre 2025: lunedì 15 settembre

La settimana inizia con Nisan e Doruk che sono molto ansiosi. Infatti, sono preoccupati per l’assenza di Bahar. Di conseguenza, finiscono per litigare. Nel frattempo, Yusuf è frustrato. Tuttavia, Arif, appena tornato dall’ospedale, riesce a calmare tutti. In un altro sviluppo, Sirin è irreperibile. Pertanto, Jale informa Hatice. Le dice, infatti, che le condizioni di Bahar stanno peggiorando. Sarp, intanto, pieno di dubbi, torna da Enver. Lì, però, trova Yeliz, che lo allontana. Infine, Sarp si reca al cimitero. E lì, peraltro, scopre un cadavere misterioso.

Martedì 16 settembre

Il giorno dopo, Sarp scopre che Bahar e i bambini sono vivi. Di conseguenza, aggredisce furiosamente Suat. Nel frattempo, Yeliz avvisa Enver e Hatice. Racconta, infatti, che Sarp ha cercato di entrare in casa. Pertanto, i tre elaborano un piano. Vogliono far uscire Nisan e Doruk senza che lui li veda. In ospedale, invece, Ceyda tiene compagnia a Bahar. E informa Arif della situazione. Lui, quindi, vuole affrontare Sarp. Ma Enver, fortunatamente, lo convince a non agire.

La forza di una donna 15-21 settembre 2025: mercoledì 17 settembre

A metà settimana, Arif si reca da Bahar. E, a sorpresa, le fa una proposta di matrimonio. La donna, sebbene molto debilitata, accetta con grande gioia. Di conseguenza, Ceyda è commossa e promette di aiutarla. Nel frattempo, Sarp ha un confronto con Enver e Ceyda. E capisce, quindi, quanto Bahar sia amata. Parallelamente, Yesim scopre che Nezir non è in coma. E per questo, purtroppo, viene rapita.

Giovedì 18 settembre

Successivamente, Sirin accetta di donare il midollo a Bahar. Tuttavia, chiede qualcosa in cambio a Sarp. Intanto, Arif e Hatice si occupano dei bambini. Mentre Jale prepara l’intervento chirurgico. Suat, però, cerca di ostacolare il piano. Ma Yeliz, fortunatamente, riesce a fermarlo. In un momento drammatico, Bahar ha un malore improvviso.

La forza di una donna 15-21 settembre 2025: venerdì 19 settembre

Il giorno dopo, Sarp scopre dove si trova Sirin. Si trova, infatti, alla villa di Suat. Di conseguenza, la raggiunge e la convince a seguirlo. Lei, però, pone una condizione. Vuole, infatti, passare del tempo da sola con lui. Nel frattempo, Hatice è disperata. E prega per il ritorno di sua figlia. Arif, invece, cerca di mantenere la calma. Ma teme per la vita di Bahar.

Sabato 20 settembre

Durante il fine settimana, Sirin arriva finalmente in ospedale. E si prepara per il trapianto. Bahar, però, è in condizioni critiche. Di conseguenza, i medici anticipano l’intervento. Ceyda e Arif, quindi, restano sempre accanto a lei. Nel frattempo, Sarp affronta Nezir. Vuole, infatti, liberare Yesim. Ma l’uomo, purtroppo, ha un piano oscuro.

Domenica 21 settembre

La settimana si conclude con Bahar che si risveglia dopo l’operazione. A questo punto, Arif le rinnova la sua proposta. E le promette, inoltre, una nuova vita insieme. Invece, Sirin, molto provata, lascia l’ospedale senza salutare nessuno. Infine, Sarp decide di lasciare Istanbul. Ma prima, incontra Doruk e Nisan per un ultimo saluto.

Dove vederla

La forza di una donna va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 15:30. E anche il weekend alle 14:30. Le repliche sono disponibili su Mediaset Infinity.