Ogni minuto conta 2 è la seconda stagione della serie tv drammatica messicana. È disponibile su Prime Video. Ambientata a Città del Messico, questa produzione continua a raccontare le conseguenze del devastante terremoto del 1985. La narrazione si arricchisce con nuovi personaggi e tensioni politiche. E anche con una corsa contro il tempo per salvare vite umane sotto le macerie.

Regia, produzione e protagonisti della serie tv Ogni minuto conta 2

La regia è affidata a Jorge Michel Grau, Moisés Urquidi e Fernando Urdapilleta. La produzione è di Amazon MGM Studios e El Estudio. Questa fiction è ambientata e girata in Messico. Ha un impianto visivo che sfrutta la Virtual Production. Ricrea fedelmente gli edifici e le strade del 1985.

I protagonisti principali sono:

Osvaldo Benavides : Dott. Ángel

: Dott. Ángel Maya Zapata : Camila

: Camila Jesús Zavala: Pepín

Dove è stata girata?

Questa narrazione è stata girata in Messico. La location principale è Città del Messico. Hanno utilizzato ricostruzioni digitali e set fisici. Questi riproducono la CONALEP distrutta e gli ospedali. E anche i centri di comando e i quartieri devastati. La tecnologia di Virtual Production ha permesso di ricreare con precisione. Le strade e gli edifici dell’epoca sono stati riprodotti fedelmente.

Trama della serie tv Ogni minuto conta 2

Analizzando la trama, sono passate 24 ore da quando il Dott. Ángel è rimasto intrappolato. Si trova, infatti, ancora sotto le macerie. I tentativi di salvataggio, però, sono ostacolati dalle autorità. Di conseguenza, la tensione cresce tra i volontari. Nel frattempo, Pepín e gli studenti si uniscono ai soccorritori. Si trovano, infatti, nella CONALEP completamente distrutta. Parallelamente, Camila scopre un segreto oscuro. Un segreto, peraltro, che coinvolge l’esercito. Pertanto, la narrazione alterna momenti di azione e di introspezione. Mostra, quindi, il coraggio di chi combatte. Contro il tempo e anche contro l’indifferenza istituzionale.

Spoiler finale

Per quanto riguarda il finale, una scossa d’assestamento minaccia di far crollare tutto. La struttura, infatti, dove si trova il Dott. Ángel è a rischio. Tuttavia, Camila riesce a diffondere un video. Questo, peraltro, smaschera l’inerzia del governo. Di conseguenza, riesce a mobilitare l’opinione pubblica. A questo punto, Pepín guida un’operazione di salvataggio. Un’operazione, peraltro, non autorizzata. Riesce, quindi, a liberare Ángel pochi istanti prima del crollo. In definitiva, il racconto si chiude con un tributo agli eroi civili. Mentre la città, intanto, si prepara a ricostruire. Non solo gli edifici, ma anche la fiducia perduta.

Cast completo della serie tv Ogni minuto conta 2

Il cast della seconda stagione conferma i protagonisti della prima. E introduce anche nuovi volti. Sono legati al mondo militare e a quello politico.