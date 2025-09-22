La decima stagione della soap italiana Il Paradiso delle Signore prosegue su Rai 1 alle 16:00 con gli episodi inediti dal 22 al 26 settembre 2025 ricchi di colpi di scena. E anche di nuovi, avvincenti intrecci. Ettore viene nominato direttore creativo della GMM. Adelaide affronta uno scandalo mediatico. Caterina rovina uno scialle. Rosa scrive un articolo per Marcello. E Marina ha un malore improvviso al Circolo.

Il Paradiso delle Signore 22–26 settembre 2025: lunedì 22 settembre

La settimana inizia con Caterina che entra ufficialmente tra le Veneri del Paradiso. Nel frattempo, Ettore viene nominato nuovo direttore creativo della Galleria Milano Moda. Questa nomina, peraltro, suscita reazioni contrastanti da parte di Botteri e Delia. Parallelamente, Roberto, ispirato dal successo del romanzo di Rosa, lancia una nuova iniziativa. Si chiama, infatti, Paradiso Donna. In un altro sviluppo, Salvo ed Elvira faticano a gestire l’invadenza dei coniugi Gallo. Mentre Enrico, invece, si chiude in sé stesso per il dolore alla mano. Infine, a Villa Guarnieri, Adelaide è entusiasta per le sue imminenti nozze. Marcello, tuttavia, appare stranamente distante.

Martedì 23 settembre

Il giorno dopo, Umberto e Tancredi cercano di bloccare la pubblicazione di un articolo. Si tratta, infatti, di un pezzo diffamatorio firmato da Anselmo Conaro. Di conseguenza, Adelaide propone una sfida tra Botteri ed Ettore. I due, infatti, dovranno creare gli abiti per le testimoni Odile e Marta. Nel frattempo, Caterina rovina accidentalmente uno scialle al Paradiso. Mentre Rosa, invece, si lascia trasportare dai ricordi legati a Marcello. In un altro momento, Marina sorprende Matteo con una visita del tutto inaspettata.

Il Paradiso delle Signore 22–26 settembre 2025: mercoledì 24 settembre

A metà settimana, l’articolo viene purtroppo pubblicato. Questo, di conseguenza, provoca una forte tensione a Villa Guarnieri. Adelaide, infatti, sospetta subito di Umberto. Mentre Marcello, invece, cerca di sdrammatizzare la situazione. Nel frattempo, Matteo si riavvicina a Odile. Ma Ettore, tuttavia, è determinato a conquistarla. Parallelamente, Enrico continua a nascondere il suo problema alla mano. Infine, Concetta aiuta Caterina. Trasforma, infatti, lo scialle rovinato in un pezzo unico e originale.

Giovedì 25 settembre

Successivamente, Adelaide e Odile organizzano un incontro con Conaro. Vogliono, infatti, chiarire la situazione una volta per tutte. Nel frattempo, Umberto incoraggia Rosa. Le chiede, infatti, di scrivere un articolo riparatore. In un altro momento, Ettore presenta a Odile un bozzetto per il matrimonio. Poco dopo, al Circolo, Marina ha un malore improvviso. Viene, per fortuna, soccorsa da Enrico. Di conseguenza, le Veneri iniziano a preparare un corredo per il suo ricovero.

Il Paradiso delle Signore 22–26 settembre 2025: venerdì 26 settembre

La settimana si conclude con la salute di Andrea che peggiora. Questo, di conseguenza, mette in grande difficoltà Salvo ed Elvira. Nel frattempo, Botteri, ispirato dal ricamo di Concetta, trova una nuova direzione creativa. In un altro momento di tensione, Marcello affronta Umberto per difendere Adelaide. Infine, l’articolo di Rosa ottiene un grande successo. E restituisce, quindi, dignità alla famiglia Sant’Erasmo.

Dove vederla

Il Paradiso delle Signore va in onda su Rai 1 dal lunedì al venerdì alle 16:00. Le repliche sono disponibili su RaiPlay.