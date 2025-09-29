La soap opera turca Forbidden Fruit prosegue la sua programmazione su Canale 5 alle 14:10, con una settimana, dal 29 settembre al 3 ottobre 2025, ad altissima tensione. Infatti, i nuovi episodi vedranno Yildiz scoprire un segreto che la destabilizzerà profondamente, mentre la calcolatrice Ender continuerà a manipolare Halit per ottenere un vantaggio personale. Parallelamente, la tensione tra Zeynep e Alihan raggiungerà un nuovo picco, e l’ambiguo Kemal si avvicinerà pericolosamente a Yildiz, pronto a sfruttare ogni sua debolezza.

Forbidden Fruit 29 settembre – 3 ottobre 2025: lunedì 29 settembre

La settimana si apre con un nuovo tarlo che si insinua nella mente di Yildiz. Mentre sistema alcuni documenti, la donna trova una ricevuta sospetta tra le carte di Halit, che sembra indicare una spesa ingente e segreta. Immediatamente, confida i suoi dubbi alla madre Asuman, che la sprona a non abbassare la guardia e a indagare a fondo. Nel frattempo, Ender gioca le sue carte e propone a Halit un nuovo e apparentemente redditizio investimento, nascondendo però i suoi secondi fini. In un altro angolo della città, Zeynep riceve una visita del tutto inaspettata da Alihan, determinato a chiarire la loro situazione, ma lei lo accoglie con gelida professionalità.

Martedì 30 settembre

Totalmente ignaro delle reali intenzioni della sua ex moglie, Halit accetta la proposta di Ender, cadendo nella sua trappola. Di conseguenza, Yildiz, sempre più sospettosa, decide di seguire il marito e lo sorprende in compagnia di una donna misteriosa in un caffè del centro. Poco dopo, come per caso, Kemal incontra una Yildiz visibilmente scossa e le offre il suo aiuto e la sua spalla su cui piangere. Intanto, negli uffici della Falcon Airlines, la tensione tra Zeynep e Alihan esplode in un’accesa lite riguardo alla gestione della compagnia, un conflitto che nasconde tutte le loro ferite emotive irrisolte.

Forbidden Fruit 29 settembre – 3 ottobre 2025: mercoledì 1 ottobre

Tornata a casa, Yildiz affronta duramente Halit, ma lui, con grande abilità, nega ogni accusa e riesce a farla sentire paranoica e insicura. Ender, che ha notato la vicinanza tra Kemal e Yildiz, lo affronta e lo mette sotto pressione, ricordandogli il loro accordo. Allo stesso tempo, un nuovo personaggio entra in scena: l’affascinante Dundar propone a Zeynep una collaborazione professionale, creando un potenziale rivale per Alihan. Infatti, quest’ultimo, tormentato dalla gelosia, si confida con l’amico Hakan e ammette di essere ancora profondamente innamorato di Zeynep.

Giovedì 2 ottobre

Per calmare le acque, Halit sorprende Yildiz con un gioiello costoso, un gesto che sembra placare temporaneamente la sua rabbia. Ender approfitta di questo momento di tregua per manipolare Halit e convincerlo a firmare un contratto cruciale per il suo piano. Successivamente, Kemal, continuando il suo doppio gioco, avverte Yildiz di non fidarsi di Ender, cercando di guadagnare la sua totale fiducia. Infine, Zeynep, decisa a mantenere le distanze da Alihan, accetta di lavorare con Dundar, ma impone delle rigide condizioni professionali.

Forbidden Fruit 29 settembre – 3 ottobre 2025: venerdì 3 ottobre

La settimana si conclude con un colpo di scena devastante per Yildiz. Per un puro caso, scopre che il prezioso gioiello regalatole da Halit è in realtà un falso di poco valore. Questa umiliazione la manda su tutte le furie. Nel frattempo, Ender festeggia in segreto il successo del suo piano, ormai a un passo dal suo obiettivo. La tensione sale anche in ufficio, dove Alihan affronta Dundar, ma Zeynep interviene per difendere il suo nuovo socio. La puntata si chiude con un cliffhanger: Halit riceve una lettera anonima contenente una foto che lo ritrae con la donna misteriosa, una minaccia che rischia di far crollare il suo castello di bugie.

Dove vederla

Forbidden Fruit va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14:10. Tutti gli episodi sono inoltre disponibili in replica sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity.