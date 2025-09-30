L’ispettore Dalgliesh: Un sudario per un’infermiera è il primo, avvincente episodio della serie crime britannica Dalgliesh, in onda sul canale tematico Giallo. La serie, ambientata nell’Inghilterra degli anni ’70, trae ispirazione dai celebri romanzi di P.D. James. La narrazione segue le complesse indagini dell’ispettore capo e poeta Adam Dalgliesh, un uomo tormentato e metodico, magistralmente interpretato da Bertie Carvel.

Regia, produzione e protagonisti della serie tv L’ispettore Dalgliesh: Un sudario per un’infermiera

La regia di questo episodio è affidata a Jill Robertson, che imposta un ritmo misurato e riflessivo. La produzione, curata da New Pictures per Channel 5 e Acorn TV, ricrea fedelmente le atmosfere dell’epoca, con un tono cupo che richiama i grandi classici del giallo britannico. I protagonisti principali sono:

Bertie Carvel : interpreta Adam Dalgliesh, un uomo vedovo da poco, la cui sensibilità poetica si scontra con la brutalità dei crimini che indaga.

: interpreta Adam Dalgliesh, un uomo vedovo da poco, la cui sensibilità poetica si scontra con la brutalità dei crimini che indaga. Jeremy Irvine : nel ruolo di Charles Masterson, il sergente giovane e un po’ arrogante che affianca Dalgliesh.

: nel ruolo di Charles Masterson, il sergente giovane e un po’ arrogante che affianca Dalgliesh. Carlyss Peer : interpreta Kate Miskin, una detective determinata e ambiziosa.

: interpreta Kate Miskin, una detective determinata e ambiziosa. Mirren Mack: nel ruolo di Heather Pearce, una delle studentesse della scuola.

Dove è stata girata?

La serie è stata girata interamente nel Regno Unito, scegliendo come location principali Belfast, County Down e County Antrim, in Irlanda del Nord. Questi luoghi, con i loro paesaggi suggestivi e la loro architettura austera, sono stati fondamentali per ricreare l’atmosfera isolata e quasi opprimente della scuola per infermiere “Nightingale House”, che diventa il teatro claustrofobico dell’intera indagine.

Trama della serie tv L’ispettore Dalgliesh: Un sudario per un’infermiera

La storia ha inizio nel freddo gennaio del 1975. All’interno della prestigiosa scuola per infermiere Nightingale House, una giovane studentessa muore in circostanze sospette durante una dimostrazione medica. Inizialmente, tutti pensano a un tragico incidente. Tuttavia, data la delicatezza della situazione, le autorità chiamano l’ispettore capo Adam Dalgliesh per condurre un’indagine di routine, affiancato dal suo impulsivo sergente Masterson. Ben presto, però, il caso si complica in modo drammatico quando i due scoprono un secondo cadavere all’interno della scuola, questa volta vittima di un palese omicidio.

Di conseguenza, Nightingale House si trasforma in una prigione di segreti. Dalgliesh deve navigare in un ambiente chiuso e ostile, dove la rigida matrona, le docenti e le studentesse sembrano tutte nascondere qualcosa. Ogni interrogatorio svela nuove tensioni, rivalità e legami morbosi, mentre il passato oscuro di ciascun personaggio emerge lentamente, rivelando un intreccio di bugie e rancori repressi. L’ispettore, con la sua mente analitica, capisce che la chiave per risolvere il mistero si nasconde proprio tra le mura di quella scuola apparentemente impeccabile.

Spoiler finale

Nel finale, attraverso la sua tipica indagine metodica e silenziosa, Dalgliesh riesce a far crollare il muro di omertà. Scopre che l’omicidio non è legato a un movente estemporaneo, ma a una vendetta personale radicata in un segreto custodito gelosamente per anni all’interno della scuola. La colpevole è una delle infermiere, che ha agito spinta dal desiderio di proteggere la reputazione della propria famiglia e di vendicare un terribile torto subito in passato. A differenza del suo collega Masterson, Dalgliesh non arriva alla soluzione tramite prove schiaccianti, ma attraverso la comprensione della psicologia umana, ricostruendo la verità da piccoli dettagli apparentemente insignificanti.

Il caso si chiude non con un arresto spettacolare, ma con una triste riflessione sulla solitudine, sul peso delle scelte e sulla disperazione che può condurre una persona a uccidere. Per Dalgliesh, la risoluzione del crimine lascia l’amarezza della comprensione, un tema ricorrente che definisce il suo personaggio complesso e malinconico.

Cast completo della serie tv L’ispettore Dalgliesh: Un sudario per un’infermiera

Il cast dell’episodio è composto da attori britannici di grande talento, capaci di rendere credibile l’atmosfera cupa e psicologica della narrazione.