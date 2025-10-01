Sulla piattaforma Prime Video è disponibile il film dal titolo La Profezia del Male. Si tratta di una pellicola horror del 2024 che fonde atmosfere drammatiche con il terrore soprannaturale, attingendo a piene mani dalle credenze popolari su astrologia e tarocchi. La produzione, originaria degli Stati Uniti d’America, ha una durata di un’ora e 32 minuti e a livello internazionale è conosciuta con il titolo Horrorscope.

Regia e protagonisti del film La Profezia del Male

La regia è firmata a quattro mani dal duo Spenser Cohen e Anna Halberg, che portano sullo schermo una storia dove il destino diventa una condanna ineluttabile. I protagonisti principali sono un gruppo di amici del college, tra cui spiccano Haley e Grant, interpretati rispettivamente da Harriet Slater e Adain Bradley. Accanto a loro, nel cast troviamo anche Jacob Batalon (noto per il suo ruolo nell’universo di Spider-Man), che qui interpreta il personaggio di Paxton, il cui scetticismo iniziale si trasformerà presto in puro terrore.

Dove si sono svolte le riprese?

Le riprese del film si sono svolte interamente in Serbia. La location principale è stata la capitale Belgrado, ma la produzione ha utilizzato anche diverse zone limitrofe per creare un’atmosfera unica e inaspettatamente inquietante, che si discosta dai classici sobborghi americani del genere. La produzione è frutto della collaborazione tra Screen Gems, Alloy Entertainment e Capstone Pictures.

Trama del film La Profezia del Male in onda su Prime Video

La storia segue un gruppo di amici che, per festeggiare un compleanno, affitta una villa per il weekend. Lì, scoprono un vecchio e polveroso mazzo di tarocchi dall’aspetto antico e inquietante. Inizialmente, spinti dalla curiosità e dallo scherzo, decidono di farsi leggere le carte, combinando le profezie con i loro segni zodiacali. Tuttavia, infrangono una regola fondamentale: non usare mai il mazzo di qualcun altro. Di conseguenza, quella che era iniziata come un’attività ludica si trasforma presto in un incubo.

Dal giorno seguente, infatti, le terribili previsioni iniziano ad avverarsi con una precisione terrificante. Uno dopo l’altro, gli amici si trovano ad affrontare il loro destino, con “incidenti” sempre più macabri che ricalcano perfettamente ciò che le carte avevano predetto. Pertanto, il gruppo capisce di essere caduto in una trappola mortale e inizia una disperata corsa contro il tempo per sfuggire al futuro che sembra già scritto.

Spoiler finale

Per salvarsi, dovranno scoprire l’origine della maledizione legata a quel mazzo di tarocchi prima che la morte, predetta per ognuno di loro, si compia inesorabilmente. Dovranno lottare non solo contro forze maligne e invisibili, ma anche contro la paranoia e la paura che minacciano di dividerli.

La Profezia del Male: il cast completo

Di seguito il cast completo del film La Profezia del Male e i rispettivi personaggi interpretati dagli attori: