La soap opera turca La forza di una donna prosegue la sua programmazione su Canale 5 alle 15:30, con una settimana, dal 6 all’11 ottobre 2025, densa di eventi intensi e decisioni irrevocabili. Dopo il delicato intervento, Bahar finalmente torna a casa, circondata dall’affetto dei suoi cari. Tuttavia, la serenità ritrovata è fragile: Sirin nasconde un segreto che potrebbe compromettere tutto, mentre Sarp deve affrontare le gravi conseguenze delle sue azioni e Hatice cerca disperatamente di ricucire i rapporti familiari.

La forza di una donna 6–11 ottobre 2025, lunedì 6 ottobre

La settimana si apre con un barlume di speranza. Bahar si risveglia dopo la difficile operazione e trova al suo fianco Arif, che con grande tenerezza le promette di restarle accanto. Poco dopo, per sollevare il morale dei bambini, Ceyda organizza una piccola e commovente festa in ospedale per Doruk e Nisan. Allo stesso tempo, però, l’inquietudine cresce in Sirin, che riceve una lettera misteriosa che la turba profondamente. Hatice, sentendo la figlia sempre più distante, cerca disperatamente di parlarle, ma Sirin la respinge con freddezza.

Puntata di martedì 7 ottobre

Anche Sarp riceve le dimissioni dall’ospedale, ma ad attenderlo c’è un duro confronto con Munir, che lo accusa senza mezzi termini di aver messo in grave pericolo la vita di Piril e dei loro figli. Nel frattempo, Bahar torna finalmente a casa, ma la sua gioia si spegne quando trova una lettera di Sirin: la ragazza è scomparsa senza lasciare tracce. Di conseguenza, il panico si diffonde: Enver inizia a cercarla ovunque, mentre Hatice, logorata dal senso di colpa, teme che sia accaduto il peggio. In un contesto diverso, Ceyda riceve un’inaspettata proposta di lavoro che potrebbe cambiarle la vita.

La forza di una donna 6–11 ottobre 2025, mercoledì 8 ottobre

Lontano da tutti, Sirin si rifugia in una pensione fuori città, decisa a nascondersi. A casa, Bahar cerca di capire le ragioni di una fuga così improvvisa, ma Arif le consiglia di non tormentarsi e di concentrarsi solo sulla sua guarigione. Intanto, Hatice, frugando nella stanza della figlia, fa una scoperta sconvolgente: trova un diario nascosto di Sirin. Parallelamente, Ceyda, dopo aver riflettuto, accetta il nuovo lavoro. La sua decisione, però, la costringe a salutare Enver in un addio straziante che lascia l’uomo in lacrime.

Puntata di giovedì 9 ottobre

Bahar, esausta per la tensione, affronta Sarp e gli chiede di smettere di cercare Sirin, ritenendolo responsabile della sua instabilità. Sarp, tuttavia, riceve una telefonata anonima: una voce misteriosa afferma di sapere dove si trova la ragazza. Nel frattempo, Hatice inizia a leggere il diario e scopre un terribile segreto che lega Sirin a Suat, il padre di Piril. Arif, deciso a prendersi cura di Bahar, prende un’importante decisione: si trasferirà in un appartamento vicino al suo per poterle stare accanto.

La forza di una donna 6–11 ottobre 2025, venerdì 10 ottobre

A sorpresa, Munir rintraccia Sirin e le propone un accordo per conto di Suat. Poco dopo, Bahar riceve la visita inaspettata di Yesim, la sorella di Sarp, che le rivela un dettaglio cruciale sul passato del fratello. Hatice, sconvolta da ciò che ha letto, affronta direttamente Suat, ma l’uomo nega ogni accusa con fermezza. Infine, Ceyda inizia il suo nuovo lavoro e scopre con orrore che il suo datore di lavoro è legato al pericoloso Nezir.

Puntata del sabato 11 ottobre

La settimana si chiude con il ritorno a casa di Sirin, che però si chiude in un silenzio impenetrabile, senza rivelare a nessuno l’accordo stretto. Bahar, determinata a riprendere in mano la sua vita, decide di tornare a lavorare. Sarp, sentendosi braccato, lascia la città per qualche giorno. In un atto disperato, Hatice compie un gesto estremo: brucia il diario di Sirin, convinta che quel segreto possa distruggere tutti e scegliendo di proteggere la sua famiglia a ogni costo.

Dove vederla

La forza di una donna va in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 15:30. Tutti gli episodi sono inoltre disponibili in replica sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity.